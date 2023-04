Producent chemii budowlanej poszedł na Zachód i mu się to opłaciło

Czołowy europejski producent chemii budowlanej grupa Selena podała wyniki finansowe za ubiegły rok. Są one dobre, czego odzwierciedleniem jest wysoka wycena akcji spółki na giełdzie.

Wszystkie kluczowe wskaźniki zostały przez Selenę poprawione.

Spółka w obliczu wojny zwróciła większą uwagę w kierunku zachodnim.

Pozytywnie wyniki i perspektywy spółki oceniają akcjonariusze firmy.

Selena to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie.

Spółka może się pochwalić wzrostem kluczowych wskaźników

W ubiegłym roku firma umocniła pozycję znaczącego gracza w branży, wypracowując solidne przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 1,96 mld zł, co stanowi wzrost o 13,6 proc. względem 2021 r., zaś zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) wyniósł 153,6 mln zł i był wyższy o 65,7 proc.

Zdecydowana poprawa EBIT nastąpiła dzięki wyższemu zyskowi brutto ze sprzedaży (o 23,1 proc.) i efektywnemu zarządzaniu kosztami operacyjnymi. Na wynik netto istotny wpływ miało saldo działalności finansowej oraz podatek dochodowy.

Zysk netto na koniec IV kwartału 2022 roku był na poziomie 112,6 mln zł, o 9,6% większym niż w roku poprzednim.

Co ważne rentowność operacyjna firmy rośnie mimo wymagającego otoczenia rynkowego i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. - Wzrost rentowności brutto sprzedaży z 27,8 proc. w 2021 roku do 30,1 proc. w 2022 roku, czyli o 2,3 p.p. rok do roku, wynikał między innymi z wyższych marż na części rynków, ze stałego zwiększania udziału sprzedaży produktów innowacyjnych oraz z optymalizacji receptur tłumaczy spółka.

Pomogło zróżnicowanie łańcucha dostaw surowców

Czemu spółka zawdzięcza dobre wyniki?

– Kolejny rok z rzędu wypracowaliśmy wysokie zyski z działalności operacyjnej i solidne przychody ze sprzedaży, co pozwala nam umacniać naszą pozycję globalnego gracza w branży. Odpowiednie decyzje podjęte przez nas w 2021 roku, jak m.in. zróżnicowanie łańcuchów dostaw, rozszerzenie działalności o badania nad innowacyjnymi produktami czy obranie nowego kierunku rozwoju na rynki zachodnie, pozwoliły nam kontynuować rozwój całej i osiągnąć dobre wyniki finansowe – mówi Jacek Michalak, prezes zarządu Seleny.

Jak przyznaje: sytuacja jest jednak tak dynamiczna, że ciężko odpowiedzialnie prognozować, co jeszcze, po pandemii koronawirusa czy ataku Rosji na Ukrainę, wydarzy się na świecie i jak to wpłynie na globalną gospodarkę, branżę i biznes.

- Widzimy spowolnienie rynku, odczuwalne szczególnie w drugiej połowie 2022 r. Od kilku lat dostrzegamy, że pewna jest tylko zmiana, dlatego sprawdza się jedynie elastyczne podejście do działania. Dobre wyniki zanotowane w 2022 roku tylko potwierdzają, że obraliśmy właściwą strategię – dodaje menadżer.

Spółka będzie musiała zmierzyć się z licznymi wyzwaniami

Jak zaznacza firma obecna sytuacja na świecie ma wpływ na rozwój całej branży. A pewne wskaźniki mogą martwić. W 2022 roku w Polsce spadła liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia, rozpoczęto także o 27,8 proc. mniej budów mieszkań niż w poprzednim roku.

Z kolei w Europie przez cały zeszły rok obserwowano nieznaczny wzrost aktywności w sektorze budowlanym, jednak z wyraźnym osłabieniem koniunktury w ostatnim kwartale.

Zmniejszony popyt i decyzje uczestników rynku o redukcji zapasów w całym łańcuchu w IV kwartale 2022 roku oznaczał dla większości surowców chemicznych korektę cen. Było to szczególnie widoczne w kategorii silikonów, których ceny spadły w IV kwartale 2022 roku do poziomu z początku 2019 roku.

W spółkę bije także pośrednio spadek kosztu transportu międzykontynentalnego. Sprzyjał on bowiem większej aktywności producentów azjatyckich w Europie. Dużą niewiadomą były jednak prognozy kosztów energii i gazu, które wpłynęły na wyhamowanie tempa obniżek cen. W ostatnim kwartale zeszłego roku grupa Selena wykorzystała korekty cen surowców na rynku, dzięki elastycznej polityce zakupów opartej na strategiach multisourcing z wykorzystaniem różnic cen między regionami Europy, Azji i MEA.

Wyższe ceny surowców i produktów gotowych, a także inflacja, która zdeterminowała rynek, wpłynęły na zwiększenie obrotów Grupy Selena i doprowadziły do wzrostu o 13,6 proc. rok do roku przychodów ze sprzedaży.

Napaść Rosji na Ukraine bije w pewność i stabilność

– Wybuch wojny w Ukrainie miał duży wpływ na prowadzenie biznesu na Wschodzie. Ze względu na sytuację geopolityczną zmieniliśmy strategiczny kierunek rozwoju ze wschodniego na zachodni. Widzimy potencjał m.in. w zachodnich krajach Unii Europejskiej i chronionych przez NATO, w Stanach Zjednoczonych czy w Brazylii. Rozwój biznesu wpłynął na wysoką dynamikę naszych przychodów w Ameryce Północnej i Południowej przyznaje prezes Michalak.

Zarazem dodaje: że ma nadzieję, iż konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą skończy się jak najszybciej i spółka będzie mogła wrócić na swoje historyczne rynki, niemniej rozwój na Zachodzie zostanie utrzymany.

Jak na wyniki Seleny zareagowali inwestorzy giełdowi? W południe po początkowych wzrostach kurs akcji spółki oscylował wokół czwartkowego zamknięcia i wynosił 27 zł. za akcję. Należy jednak podkreślić, że większość spółek na giełdzie notował w tym samym czasie spadki.

Trzeba jeszcze pamiętać, że akcje Seleny są tylko nieznacznie poniżej historycznych maksimów. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy podrożały zaś o ponad 40 proc.