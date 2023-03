Producent farb i lakierów inwestuje w badania i rozwój

Firma Śnieżka stawia na mikrobiologię prowadząc badania we własnym laboratorium.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Branża producentów farb i lakierów w Polsce i całej Europie dostosowuje się do wymogów prawodawstwa UE, które wymaga m.in. znacznego zmniejszania ilości substancji biobójczych w wyrobach czy rezygnacji z części dotychczas stosowanych biocydów.

Obok dbałości o wypełnianie bieżących wymogów obserwuje się wzrost wymogów rynku. Zrównoważony rozwój producentów staje się na nim coraz istotniejszą wartością, co wiąże się z rosnącymi oczekiwaniami względem odpowiedniej certyfikacji i wypełniania norm środowiskowych i bezpieczeństwa.

Produkty mają w jeszcze mniejszym stopniu wpływać na otoczenie.

Najnowsze trendy w branży farb i lakierów wymagają odpowiedniego przygotowania po stronie producentów wyrobów farbiarskich czy chemii budowlanej. Wiąże się to z dostosowaniem do zachodzących już zmian, a także z przewidywaniem tych, które nastąpią.

W ostatnich latach Śnieżka rozbudowała zaplecze naukowe

Istotna jest elastyczność procesów zapewnienia jakości oraz badań i rozwoju. W ostatnich latach zaplecze naukowe w tym kierunku rozbudowała giełdowa Śnieżka.

- W ciągu ostatnich lat przeznaczyliśmy ponad milion złotych na laboratorium mikrobiologiczne, zbudowaliśmy też zespół ekspertów specjalizujących się w tej dziedzinie. Dzięki opracowanym na miejscu autorskim metodom zwiększyliśmy zakres badań nad produkowanymi przez nas farbami, lakierami i szpachlami - wyjaśnia Małgorzata Grykiel, dyrektor ds. zapewnienia jakości w Śnieżce.

Firma wyprzedza o krok unijne regulacje, sukcesywnie ograniczające dopuszczalną ilość substancji biobójczych w wyrobach. Odpowiada przy tym na potrzeby rynku. Klienci bowiem oczekują bezpiecznych produktów, ale o wciąż długich terminach przydatności.

Nie da się całkowicie wyeliminować biocydów. Można za to zminimalizować ich ilość i na ten aspekt postawiła Śnieżka. Inwestycje Śnieżki okazały się trafione nie tylko ze względu na ciągłą i precyzyjną kontrolę jakości. Opracowanie metodyk badawczych do kontroli jakości mikrobiologicznej surowców dla każdej dostarczanej partii wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju.

- Dzięki opracowanym przez nas metodom wspieramy wiedzą także dostawców surowców, które wykorzystujemy w naszych procesach produkcyjnych. Wypracowaliśmy systemy ciągłego zaangażowania w badanie czystości mikrobiologicznej także u nich. Poprzez nasze know-how pomagamy im dostosować się do wymagań i oczekiwań, jakie stawiamy w tym obszarze - mówi Nina Trojan, kierownik ds. mikrobiologii Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka.

Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju dotyczą zakresu bezpośrednio związanego z organizacją, jak i pośrednio, na przykład łańcucha dostaw. Zmiany w tym obszarze stanowią dla wielu przedsiębiorstw wyzwanie, ponieważ wymagają wyjścia z inicjatywą do zewnętrznych firm, czyli dostawców. Śnieżce udało się to osiągnąć dzięki inwestycjom we własne laboratorium. Wyroby Śnieżki muszą być odpowiednio oznakowane i zgodne z deklaracją, że zawierają zgodną z dopuszczalną w UE ilość substancji biobójczych.

Konieczne jest posiadanie metod, które pozwolą na wykrycie możliwych zanieczyszczeń powodowanych przez bakterie, grzyby lub pleśnie

Unijne prawodawstwo ogranicza w coraz szerszym zakresie używanie w wyrobach substancji biobójczych, zatem producenci mierzą się na dużą skalę z zagadnieniem czystości mikrobiologicznej produktów. Oznacza to konieczność posiadania metod, które pozwolą na wykrycie możliwych zanieczyszczeń powodowanych przez bakterie, grzyby lub pleśnie. Ich pojawienie się w produkcie doprowadza do zmiany jego właściwości użytkowych, a co za tym idzie skraca okres jego przydatności do użycia.

- Zwracamy uwagę na każdy aspekt: od nadzoru czystości linii produkcyjnych, gdzie pobierane są wymazy na czystość mikrobiologiczną poszczególnych elementów, aż po identyfikację ewentualnych źródeł zakażeń w surowcach czy na opakowaniach - dodaje Nina Trojan.

Za duże osiągnięcie pracownicy laboratorium uważają opracowanie metodyki badawczej służącej do efektywnej oceny skażenia mikrobiologicznego w surowcach sypkich. Długotrwałe prace pozwoliły na obserwacje jak na tę czystość wpływa m.in. sezonowość dostaw czy też wilgotność powietrza.

Oprócz badań wyrobów gotowych, takich jak farby, lakiery i komponenty systemów ociepleń, w laboratorium testuje się także osobno: surowce płynne i sypkie, wodę oraz opakowania

Laboratorium Śnieżki prowadzi szeroko zakrojone badania mikrobiologiczne na potrzeby jej spółek z krajów UE: Polski i Węgier, a także z Ukrainy. Ma indywidualny obieg powietrza oraz jest objęte stałą kontrolą temperatury i wilgotności. Jest wyposażone między innymi w sterylizujące lampy UV, komory laminarne do pracy sterylnej czy inkubatory do hodowli mikroorganizmów.

Oprócz badań wyrobów gotowych, takich jak farby, lakiery i komponenty systemów ociepleń, w laboratorium testuje się także osobno: surowce płynne i sypkie, wodę oraz opakowania.

Grupa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych, jeden z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Węgrzech i jeden z liderów w produkcji farb na Ukrainie. Grupa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie.