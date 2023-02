Producent opon Pirelli poprawił wyniki finansowe, ale na horyzoncie widać spowolnienie

Włoski producent opon Pirelli w 2022 roku uzyskał przychody na poziomie 6,62 miliarda euro, co oznacza wzrost o 24 procent w ujęciu rok do roku. Zysk netto zwiększył się o 36 procent, do 435 milionów euro.

W opublikowanym komunikacie giełdowym włoski producent ogumienia Pirelli podał, że według wstępnych danych skonsolidowane przychody netto w 2022 roku wyniosły 6,62 miliarda euro wobec 5,33 miliarda przed rokiem. To oznacza wzrost o 24 procent w ujęciu rok do roku. Wyniki okazały się lepsze od prognoz analityków.

Zysk netto w minionym roku wyniósł 435,9 milionów euro i był wyższy o 36 procent w stosunku do roku wcześniejszego, w którym to był na poziomie nieco ponad 321 milionów euro.

Spółka zakłada, że w obecnym roku popyt na opony będzie na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku ze względu na ogólnoświatowe spowolnienie. Poważnym wyzwaniem są obecnie rosnące koszty surowców, w tym także energii elektrycznej oraz rosnące płace.

Przychody powinny być na poziomie 6,6-6,8 miliarda euro, poziom zadłużenia spadnie o około 300 milionów euro, a nakłady na inwestycje wyniosą 400 milionów euro.

Dużym wyzwaniem dla firmy Pirelli będzie rozpoczynający się już 5 marca cykl wyścigów F1 o Grand Prix Bahrajnu. Na ten sezon przygotowano nowe komplety opon dostosowane do zmienionych parametrów bolidów wyścigowych.