Produkcja oleju palmowego nie wzrośnie. To najbardziej cieszy ekologów

Produkcja oleju palmowego w tym roku pozostanie na ograniczonym poziomie z powodu braku siły roboczej i ograniczenia wyrębu lasów tropikalnych pod nowe uprawy. Rocznie produkcja oleju wynosi około 80 milionów ton z czego za 85 procent odpowiadają Malezja i Indonezja.

Według szacunków analityków Malezja w 2023 roku wyprodukuje 19 milionów ton wobec 18,45 milionów ton w roku minionym. Natomiast Indonezja dostarczy 50,8 miliona ton, o pół miliona ton mniej niż w 2022 roku.

W przypadku Indonezji można się spodziewać mniejszego eksportu, ponieważ rząd tego kraju podjął decyzję o zwiększeniu produkcji biodiesla zawierające nawet do 35 proc oleju palmowego. To oznacza przeznaczenie na rynek wewnętrzny od 2,5 do 3 milionów to oleju.

W minionym roku wystąpił znaczący wzrost popytu ze strony producentów biopaliw, a także słodyczy, tłuszczów spożywczych, dań gotowych. Wynikało to z niedoboru tłuszczów jadalnych spowodowanego ograniczeniem dostaw ziaren słonecznika z objętej wojną Ukrainy.

W 2022 roku rekordowe ceny wynosiły ponad 1100 dolarów za tonę oleju. Dzisiejsze notowania wynoszą około 900 dolarów za tonę.