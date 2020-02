Produkty Polwaksu nadal dostępne w sieci Biedronka

Zarząd Polwax 21 lutego 2020 r. uzgodnił z Jeronimo Martins Polska,, czyli właścicielem sieci Biedronka, istotne warunki dla zawarcia kontraktu na rok 2020.

Strategiczne cele finansowe spółki określone w nowej strategii to przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku powyżej 260 mln zł, zysk EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją) w 2022 roku powyżej 17 mln zł i poziom kredytu długoterminowego na koniec 2022 roku na poziomie 12 mln zł.



Polwax poinformował ponadto, że przystępuje do wznowienia prac nad prospektem spółki sporządzanym w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Jesienią 2019 prace prospektowe zostały czasowo wstrzymane.



Polwax należy do największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych.



Produkty spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny.



W latach 2004-2011 funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos. Na początku 2014 roku doszło do wykupu menedżerskiego, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy oraz fundusz private equity.