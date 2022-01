Przełomowa technologia, a w tle lek na raka. Polacy mają tu swój udział

Polsko-szwajcarska firma biofarmaceutyczna rozwija przełomową technologię w leczeniu. - Jest ona na tyle rewolucyjna, że pozwala z jednej strony na rozwój leków wobec celów molekularnych uznawanych do tej pory za nieosiągalne, a z drugiej umożliwia udoskonalenie istniejących metod leczenia, które nie przynoszą optymalnych korzyści medycznych – mówi w rozmowie z WNP.PL Radosław Krawczyk, CFO Captor Therapeutics, europejskiego lidera technologii celowanej degradacji białek (Targeted Protein Degradation, TPD).

- Analiza sprawozdania finansowego firmy biotechnologicznej na wstępnym etapie rozwoju wymaga specyficznego podejścia. Trudno dokonywać porównań do firm, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i prowadzą działalność opartą o stabilne osiąganie przychodów.Naszymi głównymi przychodami do 2020 roku były przede wszystkim granty otrzymane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Wyniki finansowe były zatem ujemne w ostatnich kilku latach i w najbliższej przyszłości pewnie się to jeszcze nie zmieni, ze względu na ponoszone koszty w obszarze prac badawczo-rozwojowych.Widzimy jednak, że poniesione nakłady inwestycyjne zaczynają przynosić wymierne korzyści. Spółka raportuje w ostatnich miesiącach postępy swoich badań, szczególnie w dwóch flagowych projektach CT-01 i CT-03. Nawiązaliśmy pod koniec 2020 roku współpracę z notowaną na giełdzie w Tokio brytyjsko-japońską spółką Sosei Heptares. To właśnie z tej współpracy pochodzą pierwsze nasze przychody niezwiązane z grantami z NCBiR.Porównując sprawozdania finansowe firm biotechnologicznych we wczesnej fazie rozwoju, trzeba zwracać uwagę m.in. na to, w jakim tempie wydają one środki na badania i rozwój. Jeśli zaś chodzi o Captora, to w najbliższym czasie spodziewamy się zwiększonego poziomu wydatków, ponieważ nasze projekty przechodzą z fazy badań w fazę rozwoju. Od strony kosztowej w 2021 roku zwiększyliśmy, w stosunku do poprzedniego roku, koszty badań o ponad 1,5 mln zł.Na rachunek kosztów mają także wpływ zwiększone koszty wynagrodzeń związane z pozyskaniem niezbędnej, wysoko wyspecjalizowanej kadry oraz wycena programu motywacyjnego w formie akcji dla pracowników. Z punktu widzenia dostępu do wyspecjalizowanych kadr, pracujemy w bardzo wymagającej branży, w której wiedza pracownika stanowi przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa i jest jednym z głównych aktywów.- Przeprowadziliśmy w 2021 roku ofertę, która była jedną z największych w historii polskiej giełdy ofert publicznych spółek z sektora biotechnologicznego. Średnia stopa redukcji zapisów w transzy przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych przekroczyła 90 proc. Pozyskaliśmy ok. 150 mln zł, co pozwala nam na rozwijanie naszych głównych projektów badawczych w średnim horyzoncie czasowym.Obecnie trzy są na dość zaawansowanym etapie i - zgodnie z założeniami - dwa z nich mają wejść w fazę badań klinicznych w 2023 roku. Spodziewamy się też, że po przedstawieniu danych z badań na zwierzętach, w połowie 2022 roku zgłosimy kandydata na lek, który powinien wzbudzić zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego.We wrześniu 2021 roku poinformowaliśmy o postępach w pracach badawczo-rozwojowych nad jednym z naszych podstawowych projektów – kandydatem na lek w leczeniu nowotworów hematologicznych, płuc i piersi. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że rozwijane przez spółkę związki małocząsteczkowe skutecznie degradują białko MCL-1 w mysich modelach nowotworowych. - Jako pierwsi ogłosiliśmy dane z badań na zwierzętach pokazujące, że rozwijane przez Captor związki małocząsteczkowe skutecznie degradują białko MCL-1 w mysich modelach nowotworowych. Ale kluczowe znaczenie ma też fakt, iż wyniki farmakologiczne uzyskane w mysim modelu nowotworowym są istotnym potwierdzeniem potencjału technologii celowanej degradacji białek, biorąc szczególnie pod uwagę to, jak trudnym celem molekularnym jest MCL-1.Wart podkreślenia jest również fakt, że w ostatnim tygodniu osiągnęliśmy istotny kamień milowy w kolejnym projekcie CT-01, który poświęcony jest rozwojowi terapii raka wątrobowokomórkowego. Uzyskane wyniki przedklinicznych badań proof-of-concept (oceny lepszej efektywności - red.) wykazują bardzo znaczącą aktywność przeciwnowotworową dwóch związków wiodących, rozwijanych w ramach projektu CT-01. Potwierdzają one zasadność prowadzenia dalszych prac w ramach tego projektu, zmierzających do wprowadzenia jednego z nich do fazy IND-enabling studies (badania przygotowujące związek do wprowadzenia do fazy klinicznej – red.).- Na szeroko pojętym rynku biotechnologicznym spodziewamy się kontynuacji obecnego poziomu transakcji w odniesieniu do poprzedniego roku. Natomiast jeśli chodzi o obszar TPD, średnio- i długoterminowe perspektywy rysują się bardzo pozytywnie. Spółki amerykańskie regularnie przedstawiają postępy swoich prac, więc nie będzie zaskoczeniem ogłoszenie kolejnych umów licencyjnych i partnerskich w obszarze TPD.Captor prowadzi pięć własnych projektów, ale model biznesowy firmy opiera się także na umowach partnerskich z firmami farmaceutycznymi z całego świata, dzięki którym możemy rozwijać się w całkiem nowych celach badawczych, pracować nad kandydatami na leki stosowanymi w terapii w obszarze chorób nowotworowych i chorób autoimmunologicznych. Naszym celem jest nawiązanie bliskiej współpracy. Ale im później to nastąpi, tym większe mogą być przychody dla spółki, gdyż prawdopodobieństwo sukcesu danego projektu jest istotnie wyższe.W tej branży bardzo ważnym sposobem zainteresowania potencjalnych partnerów ofertą są konferencje. W styczniu wzięliśmy udział m.in. w wydarzeniach w ramach JP Morgan Week, w trakcie którego prezentowane były innowacyjne firmy z branży biotechnologii, technologii medycznej, farmaceutycznej, life sciences i digital health. - Potwierdziły m.in. duże zainteresowanie degraderami MCL1, co pokazuje, jak istotny i przełomowy był to postęp w rozwoju kandydata na lek w prowadzonym przez nas projekcie CT-03. Ponadto widzimy, że Captor staje się rozpoznawalną marką wśród ekspertów zajmujących się biotechnologią oraz zaznajomionych z technologią TPD. To oczywiście może się przełożyć na atrakcyjne komercyjnie i spełniające wysokie wymagania rozwoju klinicznego propozycje współpracy.- Tak, to dla nas oczywiste. Badania w ramach technologii celowanej degradacji białek, które obecnie prowadzimy, z pewnością przyniosą efekty o zasięgu globalnym. I to właśnie ta globalna perspektywa jest kluczowa w całej branży biotechnologicznej.