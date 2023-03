Przemysł chemiczny w Europie powoli nie ma sensu. Decyzja Azotów jest tego przykładem

Z danych przedstawionych przez Grupę Azoty wynika, że spółka dość radykalnie ograniczyła produkcję nawozów azotowych oraz nawozów wieloskładnikowych. Bezpośredniej przyczyny trzeba szukać w cenach energii i sytuacji w rodzimym rolnictwie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ograniczenie produkcji nawozów to jedno. Druga sprawa, to decyzja Azotów o zatrzymaniu do odwołania w puławskich zakładach linii do produkcji chemikaliów: kaprolaktamu, wykorzystywanego do wyrobu tworzyw, farb i lakierów oraz melaminy, stosowanej do produkcji żywic.

Jak zauważa Business Insider - z uwagi na wysokie ceny surowców i energii oraz restrykcyjną politykę klimatyczną europejskim fabrykom coraz trudniej jest konkurować z producentami z Chin czy USA.

- Cięcia produkcji melaminy i kaprolaktamu w Azotach wynikają z sytuacji na rynku. Melamina trafia głównie do przemysłu meblarskiego, który ma teraz problemy. Z kolei kaprolaktam to tworzywo potrzebne np. branży motoryzacyjnej, gdzie widać co prawda ożywienie, ale nie przekłada się to na zamówienia w Grupie Azoty — tłumaczy w tekście redakcji Business Insider Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Europejskie chemikalia są coraz mniej konkurencyjne.

- Widać to na przykładzie giganta BASF, który zmniejszył produkcję niektórych tworzyw w Europie i przeniósł ją do tych krajów, gdzie produkcja jest tańsza. Polskim fabrykom trudno konkurować np. z producentami chińskimi. Jeszcze niedawno część wyrobów chemicznych była tam nawet 30-40 proc. tańsza niż w Europie — dodał analityk.

Business Insider cytuje także słowa Katarzyny Byczkowskiej, dyrektorki zarządzającej BASF Polska, która powiedziała o zabójczym dla przemysłu chemicznego tempie transformacji energetycznej, które narzuca na fabryki Bruksela.

- Może okazać się, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat tego przemysłu w Polsce i w UE może już nie być — powiedziała Byczkowska.

Więcej na ten temat pisze Business Insider.