Przemysł spożywczy apeluje o działania w związku z ograniczeniem produkcji nawozów

Organizacje przemysłu spożywczego zwróciły się do rządu z apelem o pilne podjęcie działań w związku z ograniczeniem produkcji przez Grupę Azoty i Anwil - poinformowała w komunikacie prasowym Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza. Wskazano, że zagrożona jest ciągłość produkcji polskiej branży spożywczej.

Ograniczeniu produkcji nawozów towarzyszyć będzie wstrzymanie dostaw substancji nieorganicznych niezbędnych w przemyśle spożywczym - alarmują organizacje branżowe. Chodzi zwłaszcza o dwutlenek węgla stosowany w branży spożywczej, a także wodorotlenek sodu używany m.in. do produkcji wyrobów ługowanych, czy związków amonu stosowanych m.in. do produkcji wypieków.

Grupa Azoty poinformowała ponadto również o braku możliwości zapewnienia dostaw kwasu azotowego niezbędnego do zachowania higieny linii produkcyjnych, co również ograniczy zdolności produkcyjne i podaż żywności – zwracają uwagę producenci.

„Ograniczenie dostaw amoniaku lub ich całkowity brak spowoduje ogromne perturbacje prowadzące do wstrzymania nawet 90 proc. produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz zakłóceń w całym łańcuchu produkcji żywności. Powyższe będzie skutkowało również brakiem możliwości odbioru żywca od hodowców" - napisano w komunikacie.

"Zatrzymanie dostaw surowego dwutlenku węgla spowoduje też, że na rynku polskim i europejskim wystąpi niedobór obu finalnych produktów, tj. ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu, krytycznych m.in. dla branży napojowej, piwowarskiej, mięsnej oraz mleczarskiej, powodując nawet konieczność wstrzymania produkcji i rozerwanie łańcuchów chłodniczych" - dodano.

W komunikacie zaakcentowano, że najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli.

„Polska jako jeden z największych producentów żywności w UE jest nie tylko samowystarczalna pod tym względem, ale gwarantuje dostawy żywności do innych państw członkowskich. Jednak utrzymanie tej roli i pozycji wymaga zagwarantowania ciągłości produkcji, a to z kolei związane jest z zapewnieniem dostaw substancji niezbędnych do produkcji i przetwórstwa żywności. Branża rolno-spożywcza już od kilku lat wskazuje, że niezakłócona produkcja żywności stanowi istotny element bezpieczeństwa państwa" - napisano.