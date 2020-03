Przetwórcy tworzyw sztucznych krytykują pomysł podatku od plastiku

Niedawny szczyt Rady Europejskiej zainicjował prace nad nowym podatkiem

od tworzyw sztucznych. W ocenie branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, propozycja nie ma na celu poprawy sytuacji na rynku, a jedynie ma załatać brexitową dziurę budżetową wynoszącą około 75 mld euro.

Czytaj też: Paliwa z plastiku są już możliwe Przetwórcy ostrzegają, że podatek od tworzyw to "sięganie do kieszeni najuboższych" w celu zasypania dziury budżetowej. W ich ocenie kraje lepiej przystosowane infrastrukturalnie do recyklingu w dużo mniejszym stopniu odczują koszty tego podatku. - W Polsce dodatkowym wyzwaniem będzie nieuchronny wzrost cen żywności, który w naturalny sposób obciąży gospodarstwa domowe o niższym dochodzie. Szacowany wpływ tego podatku na ceny żywności może wynieść nawet +0,7 proc. - zaznacza Szyman.Jak podkreślają przetwórcy, wspierają oni rozwiązania wspólnotowe, krajowe oraz lokalne zmierzające do zwiększenia efektywności recyklingu odpadów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. To jednak nie znaczy, że będą bez sprzeciwu godzić się na wszystkie propozycje z Brukseli. W ich ocenie nie tylko wysokość i konstrukcja podatku od tworzyw sztucznych, ale też tryb, w jakim nowe obciążenie jest procedowane muszą być bacznie obserwowane.Komisja Europejska nie przedstawiła dotąd analizy wpływu proponowanych rozwiązań na otoczenie biznesowe. Przetwórcy oczekują rozmów.W Polsce przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych tworzy ponad 7,5 tys. przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, które zatrudniają łącznie około 160 tys. osób.