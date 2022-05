Pszenica i nawozy pompują wycenę Azotów. Tak dobrze nie było od czterech lat

Akcje Grupy Azoty są na najwyższym od czterech lat poziomie. Spółka najpierw ucieszyła rynek bardzo dobrymi wynikami za pierwszy kwartał, a teraz pomagają jej bardzo wysokie ceny pszenicy i korzystna sytuacja na rynku nawozowym.

Dobre wyniki Azotów pomogły we wzroście wyceny spółki.

Rynek nawozowy jest rozchwiany, a ich producenci zarabiają krocie.

Nawozowym firmom sprzyjają także bardzo wysokie ceny pszenicy.

Za akcje chemicznej firmy trzeba było płacić w środę ponad 50,2 zł. To o 50 proc. więcej niż na początku roku. Co takiego sprawiło, że akcje Azotów są obecnie tak dobrze wyceniane przez rynek?

- To splot kilku czynników - mówi nam Jakub Szkopek, analityk Erste Group. Jako główne wymienia: dobre wyniki za pierwszy kwartał, sytuację na Ukrainie i suszę w Europie. Wszystko to sprzyja naszej spółce.

Segment Agro na wielkim plusie

Według szacunków, największa firma chemiczna w kraju w pierwszym kwartale 2022 roku uzyskała skonsolidowane przychody w wysokości niespełna 6,83 mld zł. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją wyniósł w omawianym okresie około 1,33 mld zł, marża EBITDA to bardzo dobre 19,6 proc.

Szczególnie dobrze wiodło się firmie w segmencie Agro (produkty dla rolnictwa) Co prawda zanotowano wzrost cen wszystkich surowców do produkcji (w tym blisko pięciokrotny wzrost ceny gazu ziemnego), jednak należy pamiętać, że nawet przy tych wzrostach nawozy się sprzedawały, czemu sprzyjał sezon zakupowy.

Dodatkowo, ze względu na ograniczenia importowe dotyczące nawozów produkowanych w Rosji, będące efektem sankcji po napaści Moskwy na Ukrainę na rynku dominowały bardziej niż zwykle polskie wyroby. Wcześniej Rosja odpowiadała za około 25 proc. importowanych do Polski nawozów.

W końcu do dobrych wyników przyczynił się także fakt, że część producentów zmniejszyła podaż.

Bardzo wysokie ceny pszenicy

Jednak należy pamiętać, że inwestorzy kupują papiery spółek głównie z myślą o przyszłych zyskach, a te w przypadku Azotów mogą być znaczące.

"Rekordowe wyniki w zasięgu ręki w sprzyjającym środowisku" zatytułowało analizę poświęconą naszej chemicznej spółce Erste Group.

Czynnikami, które sprzyjają firmie, są także rekordowe ceny zbóż. Graniczną data jest 24 lutego - dzień ataku Rosji na Ukrainę. To o tyle istotne, że oba kraje są w czołowej piątce największych na świecie eksporterów pszenicy.

Konsekwencje wojny dla cen zboża widać było natychmiast w cenie pszenicy. W przeddzień ataku buszel pszenicy (około 35,2 litra kosztował na giełdzie w Chicago niespełna 8,5 dolara, tuż po ataku osiągnął 9,24 dol., ale już w marcu prawie 12,5 dol. Obecnie ceny pszenicy są o 47 proc. wyższe niż przed inwazją rosyjską. We wtorek, 17 maja, kontrakty na pszenicę na tym samym rynku sięgnęły 12,8 dol. co było najwyższą wartością od 14 lat.

Amerykański Departament Rolnictwa spodziewa się że z powodu wojny produkcja pszenicy w Ukrainie w tym roku spadnie o 35 proc. Efektem tego są ograniczenia w handlu - np. rząd Indii ogłosił embargo na wywóz ziarna.

Jakby tego było mało, w wielu krajach także Europy widać suszę, co może jeszcze zmniejszyć podaż ziarna. Dlaczego to tak ważne dla Azotów? Bo rolnicy będą się próbowali ratować zwiększając tam, gdzie to możliwe, nawożenie, a to oznacza że nawozy będą na świecie jeszcze droższe.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę możliwe działania protekcjonistyczne, podaż nawozów na świecie może okazać się zbyt mała, co jeszcze wesprze notowania akcji nawozowych spółek. Wszystko to może sprawić, że notowania papierów Azotów będą na satysfakcjonującym wielu akcjonariuszy poziomie.