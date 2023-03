Pure Biologics pilnie potrzebuje gotówki na dalsze badania naukowe

Biotechnologiczna spółka Pure Biologics w 2022 roku znacznie zwiększyła stratę netto, która przekroczyła 25,6 miliona złotych. Spadły natomiast przychody do 13,5 miliona złotych. W ocenie zarządu spółki konieczne jest pilne pozyskanie finansowania na dalszą działalność.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pure Biologics jest obecnie w sytuacji, kiedy niezbędne jest pozyskanie zewnętrznego finansowania na dalsze prowadzenie badań naukowych i monetyzację produktów. Przekazane przez spółkę wyniki pokazują, że w 2022 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 13,5 miliona złotych podczas gdy rok wcześniej było to 18 milionów. Równocześnie powiększyła się strata do 25,6 milionów złotych, dla porównania w 2021 roku to było 11,7 miliona złotych.

- Rozszerzamy rozmowy dotyczące komercjalizacji jednego z prowadzonych projektów, widzimy, że wyniki badań in vitro, które uzyskaliśmy, są na tyle atrakcyjne, że mogą zainteresować potencjalnych partnerów. To plan na kolejne miesiące, negocjacje umowy w oparciu o napływające wyniki z wczesnego etapu, które potwierdzają efektywność naszych cząstek. Relatywnie szybko chcielibyśmy znaleźć partnera do rozwoju przynajmniej jednego z naszych projektów - mówił w niedawnym wywiadzie prezes Pure Biologics Filip Jeleń.

Przed kilkoma dniami spółka zawarła umowę z ACRX, który niebawem udostępni 12 milionów złotych w ramach pożyczki na dwa lata z opcją zamiany na akcje. Jak podano w komunikacie, nie jest wykluczone dalsze zaangażowanie kapitałowe, aż do poziomu inwestora strategicznego.

ACRX jest europejską firmą sprzedającą prawa do transmisji telewizyjnych oraz pełniącą rolę inwestora w spółki nowych technologii, biotechnologii i aplikacji internetowych.

Pure Biologics zajmuję się odkrywaniem leków biologicznych, biotechnologią oraz nowymi rozwiązania w terapiach medycznych.

Spółka od 2020 roku notowana na GPW w Warszawie.