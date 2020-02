Raport: wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w 2019 r. wzrosła o ponad 4 proc.

W 2019 r. sprzedaż farb dekoracyjnych przekroczyła wartość 2,23 mld zł, czyli była wyższa o 4,3 proc. wobec 2018 r. - podał w poniedziałek (10 lutego) Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Spadła natomiast ilość sprzedanej farby o 0,3 proc. rok do roku - dodano.

Jak czytamy w komunikacie, dynamika wzrostu wartości sprzedaży farb dekoracyjnych, które mają największy udział w rynku, była w ub.r. o 1,3 proc. niższa niż w roku 2018 (5,6 proc.) Wolumen sprzedaży zmalał w roku 2019 o 0,3 proc.

Według dyrektora zarządzającego Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów (PZPFiK) Bartłomieja Ślązaka Polacy coraz częściej sięgają po produkty kategorii premium, co widać też np. w branży spożywczej czy chemii budowlanej. "Obserwujmy więc spadek sprzedaży kategorii farb ekonomicznych" - dodał.

W opinii Ślązaka koniunktura 2019 r. w budownictwie sprzyjała dobrym wynikom branży farbiarskiej, jednak pod koniec roku można było zauważyć lekki spadek zamówień. Jego zdaniem na razie trudno powiedzieć, jakie będzie najbliższe 12 miesięcy. "Prognozujemy raczej obniżkę dynamiki wartości sprzedaży, choć może gospodarka czymś nas jeszcze zaskoczy" - wskazał.

Jak podkreślono w komunikacie, portfele Polaków są coraz zasobniejsze - także dzięki programowi 500 plus, co pozwala na większe wydatki remontowe i konserwatorskie.



"Wydłuża się także okres prowadzonych prac. Zeszłoroczne lato oraz jesień były wyjątkowo długie i suche. Takie warunki atmosferyczne sprzyjają wydłużeniu sezonowości prowadzonych remontów, co może wpływać na wzrost sprzedaży" - napisano.