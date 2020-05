Recykling szkła. W czasie epidemii szkło ze zbiórki towarem deficytowym

Jak wynika z raportu przedstawionego dziś (12 maja) przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling, miniony kwartał nie zmienił wiele w sytuacji na rynku recyklingu szkła. Jednak przedłużający się stan epidemii może mieć wpływ na ten segment. Chodzi m.in. o wyhamowanie konsumpcji.

Wpływ koronawirusa

Stan zapasów na koniec I kwartału 2020 roku nie uległ istotnym odchyleniom względem stanu na koniec 2019 roku – odnotowano wzrost o 0,12 mln zł tj. o 3,64 proc. Należności handlowe obniżyły się o 0,78 mln zł tj. o 4,24 proc. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.Analiza składowych bilansu po stronie pasywów na dzień 31 marca Grupy wskazuje wzrost kapitałów własnych o 2,11 mln zł tj. o 2,16 proc. względem stanu na koniec 2019 roku. W porównaniu do I kwartału 2019 roku kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przyrósł o 9,07 mln zł tj. o 10,00 proc.W Grupie Kapitałowej Krynicki Recykling nie występuje istotna sezonowość lub cykliczność działalności, a wahania w poziomie przychodów ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach wynikają w dużej mierze z warunków atmosferycznych. Spółka inwestuje w specjalistyczne linie technologiczne, które uniezależniają proces oczyszczania stłuczki szklanej od warunków pogodowych.W I kwartale 2020 roku oraz po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki, ocenia spółka.Jednak w ocenie Grupy na jej przyszłe wyniki finansowe w perspektywie co najmniej przyszłego kwartału będzie mieć wpływ nie tylko dostęp do odpowiedniej ilości oraz jakości szkła pochodzącego z selektywnej zbiórki w Polsce oraz pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale również potencjalne przebarwienia wanien szklarskich w polskich hutach szkła, które dostosowują moce produkcyjne i kolorystykę szkła do potrzeb rynku w trakcie epidemii.W ten sposób będzie następować dalsze zwiększanie zapotrzebowania na szkło bezbarwne Grupy, przy jednoczesnym ograniczaniu zapotrzebowania na szkło kolorowe.Znaczenie dla rynku recyklingu szkła będzie mieć czas trwania epidemii koronawirusa i skala jej konsekwencji dla gospodarki, szczególnie obniżenie konsumpcji krajowej oraz słabsza aktywność gospodarcza i popyt w innych państwach UE.Wśród innych czynników kształtujących rozwój firmy Krynicki Recykling wymienia również:prowadzenie prac badawczo-rozwojowych - tworzenie i testowanie nowych technologii oczyszczania i separacji kolorystycznej szkła opakowaniowego; uruchomienie drugiej zmiany w zakładzie w Czarnkowie; działalność konkurencji; kształtowanie się cen gazu ziemnego; kształtowanie się cen utylizacji odpadów poprodukcyjnych.Historia obecności Krynicki Recykling na polskim rynku recyklingu szkła sięga 1998 r. Po kilkuletnim okresie jednoosobowej działalności gospodarczej, w kwietniu 2003 roku firma przekształciła się w spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 31 października 2007 r. Krynicki Recykling stał się spółką akcyjną.Od 2013 roku podmiotem zależnym dla Krynicki Recykling SA jest spółka prawa estońskiego Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Tallinie. Krynicki Recykling SA posiada 100 procent udziałów w jej kapitale zakładowym.