Rekordowy kwartał Sanok Rubber

W ostatnim kwartale 2022 roku Sanok Rubber Company zanotowała najlepsze w swojej historii wyniki. W całym ubiegłym roku grupa uzyskała co najmniej dwucyfrowe wzrosty wyników.

W czwartym kwartale 2022 roku Sanok Rubber osiągnęła przychody na poziomie 350 mln zł, a w całym roku niemal 1,4 mld zł.

Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) czwartego kwartału wyniósł 29,7 mln zł, a całego roku 132,8 mln zł.

Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 14,2 mln zł, a w całym roku 70,8 mln zł.

W 2022 roku grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności (motoryzacja, mieszanki gumowe, przemysł, budownictwo, sanatoria). Segment budownictwa praktycznie obronił wynik EBITDA poprzedniego roku, podczas gdy wszystkie pozostałe segmenty zanotowały wzrost zysku na poziomie EBITDA w ujęciu rok do roku, najmocniej segment motoryzacyjny.

Grupa Sanok Rubber Company przekroczyła poziom 350 mln zł przychodów w czwartym kwartale 2022 roku (wzrost o 22 proc. rok do roku), notując tym samym najwyższy historycznie obrót w ostatnim kwartale roku. W porównaniu do czwartego kwartału 2021 roku, wynik EBITDA wzrósł o 324 proc., do blisko 30 mln zł, a rezultat na poziomie netto został poprawiony o ponad 20 mln zł i sięgnął 14,2 mln zł. Grupa wygenerowała również ponad dwukrotnie wyższą gotówkę z działalności operacyjnej (41,3 mln zł).

Ubiegły rok grupa zakończyła rekordowymi przychodami

W całym roku 2022 był dla grupy Sanok Rubber zanotowała rekordowe 1,387 mld zł przychodów. To wzrost rok do roku o 19 proc. „Raportowaną zyskowność obniżyło zdarzenie o charakterze jednorazowym, jakim był efekt wyłączenia spółki zależnej QMRP z konsolidacji (-13,8 mln zł na poziomie operacyjnym)” - czytamy w komunikacie spółki.

W rezultacie oczyszczony z tego księgowego, niegotówkowego zdarzenia wynik EBITDA wzrósł o 29 proc. rok do roku, do 132,8 mln zł, a zysk operacyjny powiększył się o 79 proc., do 71,2 mln zł. Zysk netto był o 130 proc. wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 70,8 mln zł.

- Wyniki roku 2022 bardzo nas cieszą, szczególnie że był to okres wielu wyzwań ze strony kosztowej i niestabilności otoczenia. Choć dla naszej branży wyzwania pozostają aktualne, szczególnie dla segmentu budownictwa, to długookresowo nasze perspektywy rozwoju oceniamy pozytywnie - wskazuje Piotr Szamburski, prezes Sanok Rubber Company.

Na koniec września 2022 grupa Sanok Rubber posiadała blisko 92 mln zł gotówki, mimo iż wydatkowała w ramach wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne 77 mln zł (wzrost o 97 proc. rok do roku). Spółka konsekwentnie prezentuje stabilnie dobrą sytuację finansową.

Monitorowanie kosztów i optymalizacja procesów trwa w całej grupie

- W 2022 roku wypracowaliśmy 92 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczne poziomy wskaźników, przykładowo wskaźnik długu netto do EBITDA obniżyliśmy do rekordowo niskiego poziomu 0,9. Prowadzimy rozważną politykę finansową, kontynuując monitorowanie kosztów i optymalizację procesów w całej grupie, co jest również zbieżne z naszymi celami strategicznymi – podkreśla Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok Rubber Company.

W zaprezentowanych w czerwcu 2022 roku strategicznych kierunkach rozwoju do roku 2025 Grupa Sanok Rubber wskazała cele w postaci wzrostu efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, wzrostu skali działania i wyników finansowych, zrównoważonej dywersyfikacji z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

Sanok Rubber Company (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych dla motoryzacji, przemysłu i sektora budowlanego.