Rewolucja w chemicznym gigancie. BASF przedstawia plan neutralności klimatycznej

W piątek 26 marca prezes największej spółki chemicznej na świecie, niemieckiego BASF - dr Martin Brudermuller - przedstawił plan neutralności klimatycznej firmy. Spółka chce być jak najbardziej przyjazna dla środowiska naturalnego, a w połowie wieku już neutralna dla niego. Konsekwencją tych zmian może być nawet aż trzykrotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.

Jedną z najważniejszych nowych technologii opracowywanych obecnie przez BASF są elektrycznie podgrzewane krakery parowe do produkcji podstawowych chemikaliów, takich jak etylen, propylen i butadien.Te chemikalia są budulcem wielu łańcuchów wartości i są niezbędne do produkcji chemicznej. Wodór jest kolejnym ważnym surowcem do wielu procesów produkcji chemicznej.Aby osiągnąć produkcję wodoru wolną od CO2, BASF prowadzi równolegle dwa procesy: dostępną na rynku elektrolizę wody i pirolizę metanu, dla których BASF opracował nową technologię procesową.Inną ważną dźwignią zwiększającą efektywność energetyczną jest stosowanie elektrycznych pomp ciepła do wytwarzania pary wolnej z ciepła odpadowego. Celem firmy jest współpraca z Siemens Energy w celu stopniowego rozwijania tej technologii na skalę przemysłową i wykorzystywania jej do odzyskiwania ciepła odpadowego w całych zakładach.BASF spodziewa się, że przejście na neutralne dla klimatu procesy produkcyjne doprowadzi w nadchodzącej dekadzie do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w głównych zakładach grupy, w tym w największym zakładzie produkcyjnym w Ludwigshafen. Oczekuje się, że od około 2035 roku zapotrzebowanie grupy na energię elektryczną będzie ponad trzykrotnie wyższe niż obecnie.