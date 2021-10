Rolnicza blokada może zatrzymać pracę Anwilu

Rolniczy związkowcy z Agrounii zablokowali w poniedziałek (11 października) wyjazd z zakładów chemicznych Anwil. Protestują w ten sposób przeciwko ich zdaniem zbyt wysokim cenom nawozów. Anwil ostrzega, ze działania rolników mogą zakłócić funkcjonowanie zakładu.

Tak nowy tydzień zaczyna @AGROunia_ @ANWIL_SA jest spółką należącą do grupy @PKN_ORLEN i wpadła na świetny pomysł: zarobimy więcej na rolnikach i dobijemy konsumentów. pic.twitter.com/46Wy8cwzrY — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) October 10, 2021

Gaz drożeje jak szalony

Zdaniem związkowców to jednak eksport negatywnie wpływa na ceny nawozów na krajowym rynku. Nie odpowiada to jednak rzeczywistości.Ceny nawozów niezmiennie kształtują się przede wszystkim w oparciu o ciągle rosnące na międzynarodowym rynku ceny gazu ziemnego, który stanowi ponad 70 proc. kosztów produkcji, szczególnie nawozów azotowych.Na przestrzeni ostatnich miesięcy cena gazu w taryfach dla odbiorców przemysłowych, zmieniała się kilkukrotnie. Od stycznia do połowy września 2021 roku notowania surowca wzrosły o ponad 200 procent. Z kolei porównując ceny z września tego roku z analogicznym okresem w 2020 roku, gaz podrożał aż 6-krotnie.Bezpośrednio przełożyło się to na wzrost kosztów produkcji i notowań m.in. amoniaku oraz saletry i saletrzaku. Obecna sytuacja na międzynarodowym rynku nawozowym jest bez precedensu, gdyż pod znakiem zapytania znalazła się opłacalność produkcji, cała branża nawozowa stanęła przed dylematem – podnosić ceny nawozów, czy ograniczać ich produkcję.Wśród żądań rolników pojawiło się m.in. ujawnienia danych, tj. cen zawartych w kontraktach sprzedażowych pomiędzy Anwilem a punktami dystrybucji nawozów oraz kosztów wytworzenia jednej tony nawozów.- Są to informacje stanowiące tajemnicę handlową spółki, nie możemy ich ujawnić, działamy transparentnie w oparciu o przepisy prawa, w ramach którego spółka funkcjonuje. Tym samym stanowczo zaprzeczamy wszelkim insynuacjom dotyczącym rzekomych spekulacji cenowych przy współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za dystrybucję nawozów azotowych. Jesteśmy zaskoczeni, że dialog, który prowadziliśmy z organizacjami związkowymi sektora rolnego został przerwany - dodaje Anwil.