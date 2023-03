Rosja dusi niemiecki przemysł chemiczny

Mści się uzależnienie niemieckich firm chemicznych od surowców z Rosji. Branża ma poważne problemy, pojawiają się straty i plany ucieczki do Azji.

Niemiecka branża chemiczna związała się z Rosją i płaci wysoką cenę za to uzależnienie.

Firmy przyznają, że droższe surowce od innych dostawców niekorzystnie wpłyną na ich wyniki finansowe.

Ratując swe finanse, niemieckie firmy chemiczne mogą emigrować do Chin.

Niemiecki przemysł chemiczny to potęga. Setki tysięcy zatrudnionych, poważny udział w PKB i światowe koncerny jak BASF czy Bayer. Mocarna branża znalazła się jednak w poważnych tarapatach, a prognozy co do zysków są wątpliwe. To cena, jaką Niemcy płacą za związanie się w kwestii surowców z tak nieprzewidywalnym partnerem jak Rosja.

Koniec taniego rosyjskiego gazu i półproduktów nastąpił nagle. Lekceważenie wcześniejszych sygnałów odbija się dziś czkawką

Z naszego punktu widzenia Nord Stream i Nord Stream 2 to gazociągi mające na celu ominięcie naszego regionu Europy i wywarcie rosyjskiej presji energetycznej. Jednak inaczej do tych inwestycji podchodziły niemieckie koncerny.

Dla nich kontrowersyjne rurociągi były przede wszystkim szansą na zagwarantowanie sobie dostaw taniego surowca. Należy pamiętać, że niemieckie koncerny nie tylko nie protestowały przeciwko obu inwestycjom, ale także czynnie w nich uczestniczyły.

Niemieckie firmy w bezpośrednim połączeniu gazowym z Rosją upatrywały jednej z przewag konkurencyjnych. Byłoby to jak najbardziej uzasadnione, gdyby nie fakt, że Rosjanie gazu używali na długo przed napaścią na Ukrainę jako broni - narzędzia imperialnej polityki międzynarodowej. Rosyjska doktryna zakładająca, że surowce są używane jako element presji nie była jednak w Niemczech zauważana, a w najlepszym razie została zbagatelizowana.

Tymczasem po sankcjach nałożonych na Rosję, gdy ta zaatakowała Ukrainę, Moskwa zdecydowała się w ramach retorsji zerwać kontrakty. Dla niemieckich firm krok Rosjan miał katastrofalne skutki. Brak szerszej alternatywy spowodował, że niedostępność rosyjskiego gazu - wykorzystywanego w chemii zarówno jako paliwo, jak i surowiec - okazał się dużym wyzwaniem.

Zyski niemieckiego sektora chemicznego będą bardzo małe lub może nie być ich wcale

Nic więc dziwnego, że w niemieckiej branży chemicznej panują minorowe nastroje. Dwie duże niemieckie firmy chemiczne już ostrzegły, że ich zyski spadną. To efekt koniecznego dostosowania się do cen gazu od innych niż rosyjscy dostawców.

Tak wielkie koncerny jak Evonik i Covestro (razem zatrudniają ponad 50 tys. pracowników) już poinformowały, że ich zyski spadną w 2023 r. Na razie nie wiadomo o ile.

Wcale nie lepiej jest w największym koncernie chemicznym na świecie. W ubiegłym tygodniu BASF ogłosił zmniejszenie produkcji w Niemczech.

- Skutki wojny, wysoka inflacja i silnie zmieniające się ceny energii wymagały od nas wiele - i nadal wymagają - przyznaje cytowany przez Financial Times dyrektor generalny Evonik Christian Kullmann.

Specjalizująca się w produkcji pianek izolacyjnych spółka Covestro nie podała prognozy zysków na ten rok. Jednak przyznała, że będą one „znacznie poniżej” 2022 roku.

Ucieczka chemii z Europy? Pójdą do Chin – za rosyjskim gazem

Nic więc dziwnego, że w firmach gorączkowo rozważa się plany ratunkowe. Wiele wskazuje, że nie będą one korzystne dla Europejczyków. Po prostu branża chemiczna przenosi produkcję np. do Chin. Państwo to ma dużo mniej restrykcyjne przepisy środowiskowe, dodatkowo tam ma być przekierowany gaz, który z Rosji dotychczas trafiał do Europy.

Swoje zakłady w Chinach rozbudowuje BASF, Covestro w ubiegłym tygodniu ogłosiło plany budowy dużej fabryki tworzyw sztucznych w Chinach.

Te działania są zrozumiałe biznesowo, ale niekoniecznie już politycznie. Po adresem zarządów spółek kierowane są zarzuty, że efektem przenosin i inwestycji będzie cięcie zatrudnienia w Niemczech. Do tego dochodzi spadek wpływów podatkowych. Nowoczesne technologie, to nie bez znaczenia, trafią do kraju, który ma tradycyjne problemy z przestrzeganiem prawa własności intelektualnej. Pojawić się też musi, być może znów lekceważone, pytanie o ryzyko popadnięcia w kolejne uzależnienie.

Wygląda jednak na to, że wielkim beneficjentem rozpętanej przez Rosję wojny będą Chiny.