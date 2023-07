Rosja może być czołowym dostawcą helu

W przyszłym roku Rosja zostanie trzecim na świecie producentem helu, a za czasem może zostać największym dostawcą tego gazu.

Rosja może wejść do pierwszej trójki światowych producentów helu, a w kolejnych latach stać się jego głównym dostawcą na światowe rynki. W tym samym czasie krajowe wykorzystanie helu pozostaje daleko za innymi krajami – powiedziała, cytowana przez agencję TASS, rosyjska analityk Lola Ogrel.

Obecna sytuacja geopolityczna i sankcje wobec Rosji sprawiły, że w sumie produkcja helu w tym kraju spadła, a jego konsumpcja zmniejszyła się w roku 2022 o 22 proc., osiągając 3,58 mln m3. Ma to być wynik m.in. spadku wykorzystania helu do działań promocyjnych i reklamowych o 48 proc., a do badań naukowych o 28 proc.

W pierwszym półroczu tego roku konsumpcja spadła o 18 proc., ale produkcja tego gazu w Rosji zwiększyła się o 16,8 proc. W maju tego mroku ruszyła też testowa produkcja płynnego helu w zakładzie Irkuckiej Kompanii Naftowej w Jaraktinskoje. Ma on wytwarzać rocznie 7,5 mln m3 helu.

Według Gazpromu głównym tamtejszym producentem pozostaje obecnie zakład Amur, który wytwarza 60 mln m3 gazu, który w dużej mierze trafi na eksport. Dla porównania zużycia helu w USA wyniosło w ubiegłym roku 43 mln m3, a w trzech wcześniejszych latach wynosiło po 38 mln m3.

Hel jest wykorzystywany do wypełniania balonów, ale także do chłodzenia – tam, gdzie potrzebne są ekstremalnie niskie temperatury. Stosuje się go np. w kriogenice, do chłodzenia nadprzewodników czy w jednym z rodzajów małych reaktorów jądrowych SMR, który jest chłodzony gazem.