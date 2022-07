Rosja reanimuje wielki terminal do wysyłki nawozów

Czołowy na świecie producent nawozów, rosyjski Uralchim, wraca do planów budowy wielkiego terminala nad Morzem Azowskim. Koncern chciałby za jego pośrednictwem eksportować nawozy sypkie i mocznik.

Terminal w porcie Taman miałby obsługiwać zakłady Togliattiazot. Spółka właśnie ogłosiła, że przystąpiła do prac w zakresie badania oddziaływania na środowisko nowego terminala. Dokumentacja ma być wykonana do połowy 2023 roku.

Czytaj też: PCC Rokita kupuje sól kamienną z Niemiec za ponad 100 mln euro

Plany budowy terminala istnieją już od dwóch dekad. W pierwszej połowie poprzedniej wybudowano nawet część budynków. Jednak w połowie poprzedniej prace koncepcyjne nad inwestycją zawieszono. Przestój wynikał z kwestii praw własności do ziemi, na której miał powstać obiekt. Inwestor musiał nawet zburzyć wybudowane już obiekty.

Rosjanie potrzebują zastępstwa dla Odessy

Teraz sprawa została rozwiązana sądownie, a inwestycja może ponownie ruszyć. Koszt terminala to około 300 mln dolarów. Do tego dochodzą również inwestycje związane z torem wodnym. Docelowo port ma przyjmować statki o nośności do 50 tys. ton.

Jak zauważają eksperci inwestycja w ogóle nie byłaby potrzebna, gdyby nie polityka rosyjska i napaść zbrojna na Ukrainę. Do rozpoczęcia wojny Togliattiazot wysyłał swoje produkty przez Odessę. Co ciekawe zakłady i ukraiński port łączy unikalny rurociąg do transportu mocznika.

Jednak po rozpoczęciu przez Moskwę wojny ta droga eksportu nawozów została przerwana. Eksperci zauważają jeszcze jedna kwestię. Uralchim zdecydował się na inwestycję w porcie Taman, który jest słabo przygotowany do obsługi dużych statków.

Rosyjskie władze proponowały rozważenie Kerczu, tyle że ten znajduje się na okupowanym przez Rosję Krymie. W przyszłości może okazać się, że Rosja będzie musiała zajęte terytoria opuścić. Stąd z punktu widzenia chemicznej spółki inwestycja w Tamanie jest bezpieczniejsza.

Togliattiazot jest jednym z największych producentów amoniaku na świecie. Zdolności wytwórcze przedsiębiorstwa to ponad 3 mln ton amoniaku i 960 tys. ton mocznika rocznie. Pod koniec ubiegłego roku Uralchim ​​przejął kontrolę nad Togliattiazot.