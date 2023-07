Ustanowienie przymusowego zarządcy na majątku oligarchy Wiaczesława Kantora praktycznie kończy ponad dziesięcioletnią „przygodę” Rosjan w polskiej chemii.

Rosjanie chcieli mieć kontrolę nad polskim przemysłem nawozowym. Ostatecznie stracili część zainwestowanych środków i nic nie zyskali.

Obecność Acronu w Polsce mogła mieć daleko idące skutki - m.in. przez związki firmy z Gazpromem.

Główny akcjonariusz Acronu - Wiaczesław Mosze Kantor - to kontrowersyjna postać, niegdyś szanowana w Europie Zachodniej, mocno związana z rosyjskim prezydentem.

Gdy w 2012 roku Rosjanie z Acronu ogłosili wezwanie jeszcze na Zakłady Azotowe Tarnów (Grupa Azoty wciąż się tworzyła), nikt nie przypuszczał, że pomimo „czarnej polewki” ze strony Ministerstwa Skarbu do skupienia znaczącej liczby akcji naszej spółki jednak dojdzie. Jak się okazało, część akcjonariuszy naszej firmy chemicznej na ofertę Rosjan się jednak skusiła.

Za pośrednictwem spółki zależnej Norica Holding Grupa Acron chciała nabyć akcje zapewniające maksymalnie 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZAT. Cena oferowana w wezwaniu to 36 zł za jedną akcję. Ostatecznie w całej Grupie Azoty Rosjanie mieli tylko około 20 proc. akcji. Kapitałowo dość dużo, praktycznie jednak wydane na zakup akcji pieniądze zostały zamrożone.

Tanio kupię rynek rolny w dużym kraju Unii Europejskiej

Dlaczego główny akcjonariusz Acronu Wiaczesław Mosze Kantor chciał kupić Azoty? Dla Rosjan polski rynek nawozowy wydawał się bardzo perspektywiczny. W roku 2012 przecież mało kto przypuszczał, że Rosja napadnie na Ukrainę i będzie szantażowała energetycznie Europę. Owszem, pewna nieufność była (zwłaszcza w sferze gazowej), doszło już do katastrofy w Smoleńsku, ale z pewnością stosunki były dużo lepsze niż dzisiaj.

- Wydaje się, że Rosjanie wierzyli, iż zrobią w Polsce dobry interes. Z punktu widzenia biznesowego to być może miało sens. Ale wszystko musiałoby się oprzeć na zdrowych rynkowych zasadach. A tego nie udało się osiągnąć. Nawet jeśli nie sam Kantor, to już z pewnością Kreml o tej transakcji myślał w kategoriach także politycznych i wzmocnienia swoich wpływów - komentuje dla nas wydarzenia sprzed dekady były menedżer Grupy Azoty.

Rosjanie przejmując kontrolę nad polskimi firmami chemicznymi, zyskaliby dostęp do trzeciego co do wielkości w Europie rynku rolnego. Otrzymaliby tym samym bazę logistyczną i zaplecze handlowe. Kupując Azoty, natychmiast staliby się graczem numer jeden na naszym rynku nawozów sztucznych. Ale nie tylko.

Oczywiście siłą Rosjan byłoby własne zaplecze surowcowe, szczególnie w zakresie surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych. Jednak i w gazie Acron miałby dużo do powiedzenia. Współpraca Gazpromu i rosyjskich kluczowych odbiorców gazu jest dość ścisła. Rosyjskie firmy płacą za surowiec znacząco mniej niż zagraniczni konkurenci.

Czy Acron po przejęciu kluczowych polskich firm chemicznych nadal kupowałby gaz od PGNiG? Wydaje się to dość wątpliwe. Rosjanie byliby w stanie „wykolegować” polską spółkę. Efektem przejęcia firm chemicznych byłby zapewne także podbój naszego rynku gazowego. Jakie miałoby to skutki, świetnie widać było na przykładzie perypetii Niemców i ubiegłorocznych problemów tamtejszego rynku gazowego, w którym solidne udziały miał Gazprom.

Stąd też ministrowie w rządzie Donalda Tuska przeciwstawili się tej próbie - zwłaszcza że przejęcie miało wrogi charakter. Ostatecznie Acron po wszystkich przetasowaniach związanych z powstawaniem Grupy Azoty zdobył nieco ponad 20 proc. jej akcji. Było to zbyt mało, aby w zarządzaniu spółką odgrywać pierwszoplanową rolę.

Wiaczesław Mosze Kantor - kawaler Legii, filantrop, przyjaciel Putina

Jak to się jednak w ogóle stało, że Acron zainteresował się naszą branżą chemiczną? Oczywiście jej rozdrobnienie, słabe finanse sprzyjały rosyjskim planom. Jednak Wiaczesław Mosze Kantor z pewnością wierzył w sukces przejęcia, zwłaszcza że nie był w naszym kraju osobą całkiem nieznaną.

To dość ciekawa postać. Jak na miliardera (majątek Kantora szacowany był przed pandemią na 4 mld dol., w 2021 roku już na7,5 mld dol.) jego biogram jest dość nietypowy.

Kantor (rocznik 1953) studiował, a później obronił pracę doktorską na MAI (Moskiewski Instytut Lotniczy), czyli jednej z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych byłego ZSRR. Praca została obroniona w specjalności „Automatyka statków kosmicznych”.

Już pod koniec lat 80. Kantor zajmował się handlem komputerami. Później (w 1993 roku) wziął udział w prywatyzacji nowogrodzkich zakładów chemicznych Azot, które stały się podwaliną pod przyszłą Grupę Acron.

Następnie sukcesywnie powiększał swoje imperium, w czym z pewnością pomogły mu bliskie i zażyłe stosunki z Władimirem Putinem. Zresztą miliarder wielokrotnie otwarcie deklarował poparcie i przyjaźń z rosyjskim prezydentem.

Jednak Kantor zdawał się stosować w praktyce zasadę "Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek". Oprócz rosyjskiego ma bowiem także obywatelstwa brytyjskie i izraelskie. Dość mocno udzielał się też jako filantrop.

W 2005 roku został wybrany na przewodniczącego Rosyjskiego Kongresu Żydów, a także został szefem zorganizowanej przez siebie Fundacji Światowego Forum Holokaustu. Dwa lata później został wybrany po raz pierwszy - i jako pierwszy Rosjanin - na przewodniczącego Europejskiego Kongresu Żydów.

Już rok później Kantor wraz z byłym polskim prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim założył Europejską Radę Tolerancji i Pojednania. Później Kwaśniewski został zastąpiony na stanowisku przewodniczącego przez Tony'ego Blaira.

Działalność Kantora została doceniona. Jak podaje Monitor Polski (nr 83 z 2005 roku), Kantor został przez Aleksandra Kwaśniewskiego nagrodzony (jako obywatel Izraela) Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Warto dodać, że to niejedyne wysokie zachodnie odznaczenie, jakie otrzymał miliarder. Od Ukraińców otrzymał on Order Księcia Jarosława Mądrego, a od Francuzów Legię Honorową.

Jednak z biegiem czasu liczba nagród malała, a w ostatnich latach Rosjanina nagrodziły tylko Belgia i Austria.

Wydaje się, że obecnie - po napaści Rosji na Ukrainę - przez fakt zażyłości z Putinem Kantor stał się osobą niezbyt pożądaną. Mogą o tym świadczyć także nałożone na niego sankcje. Rada Europy nakazała zajęcie majątku biznesmena już w kwietniu 2022 r., kiedy to nałożono na niego sankcje osobiste. Jednak ze względu na skomplikowany układ własnościowy proces ten mógł zakończyć się dopiero po kilku miesiącach.

Co ciekawe, obrony Kantora i wyjęcia go spod sankcji chciał Europejski Kongres Żydów, nazywając miliardera „szacownym przywódcą, który poświęcił swoje życie bezpieczeństwu i dobrobytowi europejskich społeczności żydowskich oraz walce z antysemityzmem, rasizmem i ksenofobią”.

Rosjanie na wejściu do Grupy Azoty sporo stracili

Zamrożenie akcji Grupy Azoty kontrolowanych przez Wiaczesława Kantora nie oznacza jednak ich przepadku. Do tego daleka droga, w której potrzebne byłyby decyzje sądowe.

Zresztą rosyjska obecność w Azotach nie była zyskowna. Acron znalazł się w klinczu. Zakup dodatkowych akcji nie miał sensu. Kluczowy jest tu bowiem paragraf 46 statutu, punkt 3.

Mówi on, że tak długo, jak Skarb Państwa lub podmioty zależne od Skarbu Państwa są właścicielami akcji spółki uprawniającymi do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w spółce, prawo głosu akcjonariuszy spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

Już to powoduje, że mimo relatywnie sporej liczby akcji Acron nie miał w Azotach czego szukać.

Co więcej, nasza firma była bardzo oszczędna w swojej polityce dywidendowej. Acronowi zainwestowane w Grupę Azoty pieniądze się nie zwróciły.

Rosjanie zainwestowali w kupno akcji polskiej spółki ponad 700 mln zł. Obecnie te same papiery są warte niewiele ponad pół miliarda złotych. Biorąc pod uwagę utratę wartości pieniądza w czasie, przygoda Acronu z naszą firmą była dla Rosjan niezwykle mało owocna.