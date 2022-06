Rosjanie ratują białoruskie nawozy

Część obiektów portowych w rosyjskim porcie Ust-Ługa jest gotowa do przekazania pod białoruską kontrolę - powiedział gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko po spotkaniu z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Port ten ma uratować białoruski eksport nawozów.

Po tym, jak reżim Aleksandra Łukaszenki dokonał aktu piractwa powietrznego i zmusił cywilny samolot do lądowania, na Białoruś zostały nałożone sankcje gospodarcze.

Jedną z konsekwencji było zastopowanie przeładunków białoruskich towarów przez port w Kłajpedzie. W praktyce wstrzymało to eksport kluczowych z punktu widzenia wpływów dewizowych Mińska nawozów.

Pomoc zaoferowała Rosja. Białoruskie towary miały być przekierowane na rosyjskie porty.

Jak już wcześniej zauważali eksperci, rosyjskie porty nad Bałtykiem są przeciążone. Oznacza to, że białoruskie produkty mogą zająć miejsca, które dotychczas były przeznaczone dla wyrobów z Rosji. To zaś może budzić opór.

Na razie nie poinformowano, którzy rosyjscy producenci musieli podzielić się z Białorusinami swoim zdolnościami przeładunkowymi.

To nie koniec problemów. Z Mińska do Kłajpedy jest nieco ponad 400 km, tymczasem do Petersburga aż 800. Oznacza to znaczący wzrost kosztów transportu.

Oprócz nawozów, drugą branżą, która najbardziej skorzysta na umowie z Rosją, jest białoruski przemysł stalowy.