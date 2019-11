Rosjanie zablokują sztandarową inwestycję Azotów? „Tego projektu nikt nie zatrzyma”

Rosyjski koncern chemiczny Acron, który ma niespełna 20 proc. akcji Grupy Azoty, i który sprzeciwił się realizacji projektu Polimery Policje może pójść do sądu. - Nie zachęcam do tego. To nic Acronowi nie da, poza zamieszaniem i potwierdzeniem niezbyt czystych intencji. Natomiast tego procesu nikt nie zatrzyma - uważa Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Do 22 listopada trwają zapisy na akcje nowej emisji Polic. Rosjanie głosowali przeciwko tej emisji.

Cena emisyjna nowych akcji została określona na 10,2 zł, a zatem łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł.

Pieniądze z nowej emisji mają wspomóc największą polską spółkę chemiczną Grupę Azoty w inwestycji w polimery.



Przypomnijmy, że w miniony piątek, 8 listopada, podczas NZWA Grupy Azoty wśród głosowanych tematów była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”.



Ciekawy był wynik głosowania, podczas którego było reprezentowanych ponad 79,74 proc. akcji w spółce (79,74 mln akcji). Za padło 49,3 mln głosów (około 62 proc.), przeciwnych było aż 19,65 mln (około 25 proc.). Wstrzymali się od głosu posiadacze 10,1 mln akcji.



W praktyce oznacza to, że przeciwko emisji głosowali posiadacze akcji kontrolowani przez rosyjski koncern chemiczny Acron (ma niespełna 20 proc. akcji Azotów). Co więcej, wnieśli oni sprzeciw przeciwko uchwale. To zaś umożliwia ewentualną drogę sądową, aby ją unieważnić.



Czytaj też: Azoty zaktualizowały harmonogram oferty publicznej akcji na Polimery Police

Sądy to prawo każdego akcjonariusza

Prezes Grupy Azoty jest spokojny o realizacje projektu Polimery Police, a ruch spółki Acron komentuje krótko: - Sądy są otwarte . To jest prawo każdego akcjonariusza. Nie mamy instrumentów, żeby kogokolwiek tego prawa pozbawiać, natomiast nie boimy się żadnych pozwów czy wniosków kierowanych do sądu – powiedział w środę 13 listopada dziennikarzom Wardacki.



Zapewnia jednocześnie, że realizacja projektu Polimery Police jest nacechowana „troską o akcjonariuszy i o dobro spółki”.



- Pod względem prawnym każda uchwała i decyzja w tej sprawie była sprawdzana przez renomowane firmy doradcze. Wszystkie warianty oraz możliwości szukania dziury w całym staraliśmy się wyeliminować – mówi Wardacki.