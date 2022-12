Rośnie zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne. "To naprawdę lukratywny biznes"

Stabilny wzrost popytu na polimery jest zauważalny od lat. Tworzywa szeroko wykorzystywane są w wielu branżach – motoryzacyjnej, budowlanej czy meblarskiej. Eksperci są przekonani, że przed nami rekordowa skali jeśli chodzi o inwestycje w przemyśle polipropylenowy.

Nowych obiektów przybywa także na polskim rynku. Przykładem jest choćby projekt Polimerów Police, flagowej inwestycji Grupy Azoty. Inwestycja jest prawie gotowa, a jej uruchomienie spółka zapowiedziała na 2023 rok.

– Jako ILF Consulting Engineers Polska prowadzimy nad tym przedsięwzięciem nadzór wielobranżowy. Od lat uczestniczymy w megainwestycjach na terenie całej Polski, które znacząco wpłyną na gospodarkę kraju. Projekt instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu i instalacji do produkcji propylenu to aktualnie jedna z czołowych inwestycji petrochemicznych nie tylko na skalę polską, ale i europejską – mówi Rafał Blankiewicz z ILF Consulting Engineers Polska.

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne rośnie co roku

Szczególnie dużym rynkiem zbytu jest Europa Środkowa. Polipropylen znajduje zastosowanie w wielu branżach. Jest wykorzystywany m.in. w produkcji opakowań produktów spożywczych, izolacji kabli i przewodów, części samochodowych, zabawek czy mebli. Materiał ten jest doceniany ze względu na swoje właściwości – wysoką odporność chemiczną na kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne, a także możliwość spawania, zgrzewania, metalizowania czy zadrukowywania. Sprawia to, że polipropylen może być wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu.

Produkcja tworzyw sztucznych staje się coraz bardziej opłacalna. Popyt na tworzywa takie jak polietylen, polipropylen czy polichlorek winylu rośnie – a przez to wielu krajom będzie zależeć na rozbudowie własnych mocy wytwórczych. Jak podkreśla Rafał Blankiewicz z ILF Polska, rynek wciąż nie jest nasycony:

– W ciągu najbliższych lat spodziewamy się kolejnych projektów o dużej skali z zakresu petrochemii. To jeden z silniejszych kierunków rozwoju polskiego przemysłu. Dziś ceny polipropylenu są na wysokim poziomie. To naprawdę lukratywny biznes – kończy.