Rosyjski gigant nawozowy zwiększa produkcję

Czołowy światowy producent nawozów, rosyjski koncern PhosAgro zapowiedział, że tegoroczna produkcja będzie wyższa od oczekiwanej. Spółce sprzyja wojna na Ukrainie.

PhosAgro poinformował, że poprawił prognozę produkcji na 2022 r. do 10,9 mln ton. Początkowo spółka zapowiadała, że produkcja nawozów wyniesie około 10,5 mln ton, czyli tyle, ile w roku ubiegłym. W lipcu prognozę podwyższono do 10,8 mln ton, a teraz do 10,9 mln ton.

- Dynamika produkcji wyrobów gotowych pozwala nam poprawić prognozę wielkości produkcji na ten rok. Spodziewamy się, że w 2022 r. przekroczy ona 10,9 mln ton – to prawie 5 proc. wzrost rok do roku – powiedział prezes spółki Wiktor Czerepow.

Tym samym wzrost produkcji będzie wyższy niż w ubiegłym roku. Wówczas wyniósł on 3 proc.

Jak to się stało, że w obłożonej licznymi sankcjami Rosji ta spółka zwiększa produkcję? Choć obostrzenia w handlu dotykają rosyjski koncern, to zarazem w jeszcze większym stopniu uderzają w konkurenta PhosAgro – białoruski koncern nawozowy Biełaruskaleij. Ten z powodu wstrzymania transportu przez Kłajpedę ma problem z wysyłką swoich towarów, w to miejsce swoje produkty lokują Rosjanie.

Istnieje jednak jeszcze druga możliwość. Część ekspertów zastanawia się, czy Rosjanie pod swoja marka nie sprzedają właśnie wyrobów białoruskiego koncernu, wówczas wzrost produkcji faktycznie by nie miał miejsca.

Rosyjski koncern powstał w 2001 roku. W ubiegłym roku przychody spółki sięgnęły 5,71 mld dol., a zysk netto 1,76 mld dol. Firma zatrudnia około 5 tys. pracowników.