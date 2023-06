Rosyjski ślad i zalew tanich nawozów. Posłowie starli się o przejęcie Puław przez Orlen

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zajęła się w środę sytuacją w Grupie Azoty Puławy. To nie była sympatyczna dyskusja, padały liczne zarzuty, pomysłów na rozwiązanie trudnej sytuacji spółki zaś brakowało.

Planowany zakup Puław przez Orlen budzi kontrowersje. We wtorek spółki podpisały list intencyjny w tej sprawie, a sam proces przejęcia miałby się dokonać do końca roku.

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych posłowie spierali się o wpływ rosyjskiego akcjonariusza Azotów na sytuację spółki.

Azoty przegrywają z nawozami niższej jakości.

Aktorami środowej dyskusji, która miała miejsce podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, byli posłowie – stawili się osobiście i poprzez łącza internetowe w liczbie 23, szefowie Grupy Azoty i samej spółki w Puławach, oraz liczni związkowcy.

Co zrobi Orlen z zakładami chemicznymi, czy przejmie wszystkie?

Do spotkania komisji doszło dzień po tym, jak prezes Orlenu Daniel Obajtek, podczas konferencji prasowej w Puławach, poinformował, że paliwowy potentat zainteresowany jest zakupem Grupy Azoty Puławy. Emocje po wtorkowej konferencji jeszcze nie opadły, nic więc dziwnego, że dyskusja w sejmowej komisji była w środę gorąca.

Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda tłumaczył, że obecna ciężka sytuacja puławskich Azotów - choć cała Grupa Azoty ma problemy - to efekt wojny energetycznej, jaką Europie wypowiedział prezydent Rosji Władimir Putin. Minister wskazywał także na negatywny wpływ wojny na Ukrainie.

Jednak nie przekonało to posłów. Zwłaszcza opozycja ostro krytykowała plany przejęcia Puław przez Orlen.

Michał Krawczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej, wskazywał, że obecna słaba kondycja firmy wynika z braku stabilizacji firmy. Poseł wskazał, że to m.in. efekt licznych zmian prezesów w Grupie Azoty Puławy.

Zaatakował także wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, posła z Lubelszczyzny, który nie wziął udziału w środowym posiedzeniu komisji.

Poseł Dariusz Wieczorek (SLD) stwierdził, że obecna propozycja Orlenu dotycząca plany zakupu Puław to efekt wcześniejszych działań paliwowej spółki. Wskazywał, że Orlen przejmując PGNiG, stał się dysponentem surowca dla Grupy Azoty. Zdaniem Wieczorka Orlen "łupił" chemicznego championa.

Jakub Kulesza, poseł Konfederacji, zaatakował rząd PiS-u za nowelizację ustawy dotyczącą zapasów obowiązkowych (z 2019 roku). Nałożyła ona obowiązek na dużych importerów posiadania zapasów. W praktyce uniemożliwiło to Grupie Azoty zakup gazu bez pośrednictwa – najpierw PGNiG, a teraz Orlenu.

Poseł opozycji wskazał także możliwy dalszy scenariusz: najpierw Orlen wyciągnie największą spółkę z Azotów, a potem doprowadzi do upadku pozostałe zakłady, i w domyśle je również przejmie.

Napływ tanich nawozów i apel o uszczelnienie granic

Przy okazji posłowie opozycji i parlamentarzyści PiS przerzucali się oskarżeniami o udział w akcjonariacie Grupy Azoty spółek związanych z rosyjskim miliarderem Wiaczesławem Mosze Kantorem – posiadaczem ponad 19 proc. akcji Grupy Azoty.

Według parlamentarzystów PiS to "skandal", że Kantor stał się posiadaczem akcji Grupy Azoty. Opozycja dziwiła się natomiast, że rządzący wciąż nie rozwiązali tej sprawy.

Dużo uwagi podczas posiedzenia komisji poświęcono sytuacji na rynku nawozowym. Związkowcy, ale i obecni na komisji dystrybutorzy wskazywali na ogromny napływ do Polski sprzedawanych po dumpingowych cenach nawozów.

Dużo czasu poświęcono tematowi napływu do kraju tanich, ale i niezgodnych z przepisami nawozów. jak wskazywali uczestnicy posiedzenia komisji, powtarza się tu casus napływu do Polski tzw. zboża technicznego z Ukrainy. W przypadku nawozów widoczny jest na rynku mocznik bez inhibitora, tymczasem stosowania mocznika z z nim wymagają przepisy unijne. Dlaczego to takie ważne? Bo taki nawóz jest znacznie tańszy, tym samym utrudnia sprzedaż produktów polskich wytwórców.

Czy padła jakaś propozycja, jak poprawić sytuacje Azotów? Nie. Wydaje się, że wiele z wypowiedzi było podyktowane nadchodzącymi już wyborami parlamentarnymi.

Trzeba pamiętać, że z samej puławskiej spółce zatrudnionych jest 3600 pracowników.

Grupa Azoty znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Spółka w pierwszym kwartale wygenerowała 555 mln zł straty. Z tego ponad połowa to wina Puław. Trudna sytuacja firmy to efekt bardzo wysokich cen głównych surowców, ale i spadku sprzedaży nawozów i kilku innych produktów.