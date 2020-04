Rumuńska spółka niekorzystnie wpływa na Grupę Ciech

Ubiegłoroczne wyniki Ciechu są bardzo dobre. Zarząd spółki ma powody do zadowolenia, tyle że w tej beczce miodu jest i łyżka dziegciu. Zainwestowane w Rumunii miliony złotych - na razie - nie przyniosły oczekiwanych efektów. Szefowie spółki mają się nad czym głowić - zakłady w Govorze to pasmo problemów. Właśnie opuściło je 70 proc. załogi...

Co dalej z Rumunią?

Tymczasem kilka miesięcy później rumuński dostawca wypowiedział to porozumienie, uznając cenę pary za zbyt niską. I Ciech musiał zareagować... Efekt? Zakład nie produkuje sody od 18 września.Niedawny komunikat polskiej spółki nie daje nadziei na rychłą poprawę sytuacji firmy. "Trwające od pół roku negocjacje, dotyczące wznowienia dostaw pary technologicznej do rumuńskiej fabryki sody Grupy Ciech po akceptowalnej cenie, nie przyniosły do tej pory żadnych rezultatów" – ogłosiła firmy i poinformowała o zwolnieniach.W rezultacie finalizacji programu dobrowolnych odejść, 1 kwietnia spółkę opuściło ponad 70 proc. załogi (około 350 osób). W zakładzie pozostanie ponad 70 pracowników, odpowiedzialnych za produkcję krzemianów sodu oraz konserwacje i utrzymanie instalacji do produkcji sody kalcynowanej. Pozostała część (ok. 13 proc. załogi) obejmą zwolnienia grupowe.Jakie dalsze scenariusze są możliwe? Kierowana przez Dawida Jakubowicza grupa analizuje m.in. możliwość budowy efektywnego źródła pary, które mogłoby powstać w ciągu najbliższych kilku lat i pozwoliłoby spółce na przywrócenie produkcji sody w perspektywie długoterminowej.Warto jednak dodać, że w tej kwestii nasza spółka chciałaby nawiązać współpracę przy tym projekcie z zewnętrznym partnerem, odpowiedzialnym za budowę i utrzymanie nowego źródła pary. Pomóc miałaby także miejscowy samorząd (właściciel elektrociepłowni, choć sporo do powiedzenia w tym przypadku mają też władze w Bukareszcie), ale o to - ze względu na pandemię koronawirusa - może być przynajmniej w najbliższym czasie trudno. Wiele zatem wskazuje, że na razie ponownego uruchomienia produkcji sody w Ciech Soda Rumunia nie będzie.Problemy zlokalizowanego na południowych stokach Karpat zakładu mają na naszą firmę negatywny wpływ. Spółka za ubiegły roku zmuszona była bowiem dokonać wielomilionowego odpisu aktualizującego.