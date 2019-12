Rusza inwestycja Polimery Police

Rusza sztandarowa inwestycja Grupy Azoty - Polimery Police. Grupa Azoty Polyolefins wydała w poniedziałek na rzecz wykonawcy - Hyundai Engineering Co. polecenie przystąpienia do pełnej realizacji. Może się jednak pojawić problemy z finansowaniem, bo polickim Azotom udało się uplasować na rynku mniej niż połowę nowej emisji akcji

Jak czytamy w komunikacie, porozumienie nie zmienia zaangażowania Pierwotnych Sponsorów (czyli Grupy Azoty i Grupy Azoty Police) ani łącznego zaangażowania Współsponsorów (czyli koreańskich spółek) w projekt w wysokości 130 mln dolarów. Strony dokonały jednak modyfikacji form finansowania Projektu, w następujący sposób: Hyundai zobowiązał się do zainwestowania łącznej kwoty w wysokości 73 mln dolarów poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupa Azoty Polyolefins i objęcie nowo wyemitowanych akcji tej spółki zaś KIND zobowiązał się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 57 mln dolarów poprzez wniesienie wkładu pieniężnego mln dolarów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki oraz objęcie nowo wyemitowanych akcji Grupa Azoty Polyolefins oraz udostępnienie spółce pożyczki podporządkowanej w wysokości 52 mln dolarów.Grupa Azoty i Grupa Azoty Police zobowiązali się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji polickich Azotów - w zależności od wyniku tej oferty - poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowo wyemitowanych akcji tej spółki lub poprzez udzielenie jej pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych.Zgodnie z harmonogramem prace budowlane zaczną się już w styczniu 2020 r., a testowy rozruch instalacji do produkcji polipropylenu zakładany jest w II kwartale 2022 r. Projekt Polimery Police jest kluczowym przedsięwzięciem strategicznym z perspektywy długoterminowego rozwoju spółek z Grupy Azoty.