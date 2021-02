Rusza warta 80 mln zł inwestycja Ciechu

Do końca 2021 roku w zakładzie Ciechu w Żarach uruchomiony zostanie nowy piec do wypalania szklistego krzemianu sodu - surowca niezbędnego do produkcji krzemionki strącanej, z której powstają m.in. nowoczesne, energooszczędne opony i kosmetyki.

Inwestycja pozwoli zwiększyć produkcję o ponad 30 proc.

Nowe energooszczędne rozwiązania pozwolą zmniejszyć firmie emisję CO2.

Ciech jest czołowym w Europie eksporterem krzemianów.

Większe moce produkcyjne