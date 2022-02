Rząd chce jak najszybciej wprowadzić dopłaty do nawozów

Apeluję do Komisji Europejskiej, żeby jak najszybciej udzieliła zgody polskiemu rządowi na dopłaty do nawozów - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To, co najbardziej boli polską wieś, to ceny nawozów - wskazał premier Mateusz Morawiecki. Żyjemy w okolicznościach huśtawki cenowej i inflacyjnej - dodał.

"My to widzimy, my to rozumiemy, nie chowamy głowy w piasek. Już jakiś czas temu, ponad miesiąc temu skierowałem wniosek do Komisji Europejskiej, aby jak najszybciej pozwoliła nam Komisja na dopłaty do nawozów" - podkreślił.



Morawiecki przypomniał, że rząd do zera obniżył VAT na nawozy. Przyznał jednocześnie, że w przypadku rolników, którzy nie są VAT-owcami, to jest jakaś korzyść. Inaczej jest w przypadku VAT-owców.



"Dlatego chcę wprowadzić możliwość dopłat do nawozów, dopłat do tony nawozów, które są dzisiaj tak bardzo potrzebne" - zaznaczył premier.

"Apeluję do Komisji Europejskiej, żeby jak najszybciej udzieliła zgody dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej na dopłaty do nawozów" - powiedział premier.