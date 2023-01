Rząd nie pracuje nad nowymi dopłatami do nawozów

Nie są prowadzone prace nad programem pomocy dofinansowania zakupu nawozów, możliwy początek tendencji spadkowej cen - napisał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Aktualnie nie są prowadzone prace nad uruchomieniem kolejnej edycji programu pomocy w sprawie dofinansowania zakupu nawozów" - napisał Kowalczyk.

"Należy zaznaczyć, iż pomimo, że ceny nawozów mineralnych znajdują się nadal na bardzo wysokich poziomach, to odnotowane w październiku i listopadzie obniżki cen mogą być początkiem odwrócenia trendu wzrostowego i przekształcenia go w tendencję spadkową, tym bardziej że ceny gazu na europejskim rynku są w wyraźnym trendzie spadkowym. Ponadto, sytuacja w zakresie wolumenu importu nawozów mineralnych powoli się poprawia, na co wskazuje wzrost importu, nie tylko nawozów azotowych, ale również wieloskładnikowych" - dodał.

Kowalczyk podaje, że z analizy danych Ministerstwa Finansów dotyczących importu nawozów mineralnych w poszczególnych miesiącach wynika, że wrzesień 2022 r. był trzecim miesiącem z rzędu, w którym import nawozów był ilościowo większy niż rok wcześniej. W październiku 2022 r. zaimportowano ponad 370 tys. ton nawozów mineralnych, o 49,6 proc. więcej niż rok wcześniej.