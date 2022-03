Rząd szykuje dopłaty do zakupu nawozów. Jest już projekt

Rząd planuje nową formę pomocy dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej - wynika z opublikowanych w czwartek 3 marca założeń projektu rozporządzenia. Mają się pojawić dopłaty do zakupu nawozów mineralnych.

W czwartek 3 marca w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za przygotowanie projektu odpowiada resort rolnictwa.

W wykazie przyznano, że rok 2021 jak i obecny są kolejnymi trudnymi latami dla producentów rolnych. Ma to związek ze zbytem produktów rolnych, co jest związane z pandemią COVID-19 oraz drastycznym wzrostem cen środków do produkcji rolnej.

"Od początku 2021 r. na rynkach państw Unii Europejskiej obserwowany jest stały wzrost notowań gazu ziemnego. Ten wzrost łączony jest z czynnikami globalnymi m.in. takimi jak ograniczenie zużycia i wydobycia gazu wskutek pandemii COVID-19. Skutkuje to drastycznym zwiększeniem kosztów produkcji i cen nawozów przede wszystkim na bazie amoniaku. Istotny ciężar wzrostu cen ponoszą producenci rolni ograniczając wolumen zakupu nawozów. Sytuacja ta grozi załamaniem rynku produkcji rolnej i wzrostem cen żywności" - czytamy w wykazie.

Wyjaśniono, że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić nową formę pomocy dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Jak poinformowano, pomoc ma polegać na dofinansowaniu zakupu nawozów mineralnych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Z wykazu wynika, że projekt ma zostać przyjęty przez rząd do końca marca.