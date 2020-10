Sanok Rubber Company gotowa na nowe kierunki rozwoju

Firma Sanok Rubber Company wróciła już w pobliże zakładanych na początku poziomów produkcji, choć nie we wszystkich segmentach. Problemem może być motoryzacja, w której rozwój SRC mocno inwestowała w ostatnich latach. Firma stara się więc szukać nowych możliwości – na razie nie wskazuje jednak ewentualnych, nowych kierunków inwestowania. Czeka na rozwój sytuacji.

Czytaj także: Sanok Rubber Company robi odpisy w wysokości 41,6 mln zł Inwestycją, którą trzeba było skończyć była nowa hala produkcyjna, budowana z zamiarem powiększenia mocy produkcyjnych. Na razie wstawiono do niej tylko jedną linię produkcyjną. Dalsze inwestycje w nowe linie będą uzależnione od sytuacji na rynku. - Nie będziemy wstawiali kolejnych linii, dopóki nie będzie pewności, co do rozwoju sytuacji. Jeżeli zapaść w motoryzacji się pogłębi będziemy się zastanawiali nad tym, jak te linie wykorzystać do innych biznesów – mówi Piotr Szamburski.Spółka nie wyklucza rozwijania nowych rodzajów działalności. - Dość długo inwestowaliśmy w motoryzację, więc z oczywistych względów chcielibyśmy zrealizować benefity, jakie miało nam to przynieść, ale rzeczywistość się zmienia. Jeżeli nie będzie pewności, że nasze aktywa skierowane na motoryzację będą przynosiły odpowiednie profity w przyszłości, to trzeba będzie pomyśleć o dostosowaniu się do nowej sytuacji. Dziś jednak jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, jak to może wyglądać – mówi Piotr Szamburski.