Sanok Rubber Company zwiększył przychody

W III kwartale 2022 roku przychody netto Sanok Rubber Company wzrosły do 347,2 milionów złotych zaś zysk netto wyniósł tylko około 1 miliona złotych. Zyskowność obniżył negatywny efekt sprzedaży chińskiej spółki zależnej.

W trzecim kwartale 2022 roku przychody Sanok Rubber Company wzrosły do 347,2 milionów złotych z 279,7 milionów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Równocześnie zysk netto spadł do około 1 miliona złotych wobec 6,2 milionów w III kwartale 2021 roku.

Raportowaną zyskowność obniżyło zdarzenie o charakterze jednorazowym, jakim był negatywny efekt wyłączenia chińskiej spółki zależnej QMRP z konsolidacji (-13,8 mln zł na poziomie operacyjnym).

Istotne dla rentowności spółki są także rosnące ceny energii.

- Rosną koszty energii, to co dzieje się na rynku, doprowadziło do tego, że niektóre firmy wstrzymują produkcję. Zakłócenia, wbrew temu, co chcielibyśmy widzieć są coraz większe, a nie malejące. Spółka spodziewa się pogorszenia wyników w II połowie roku w stosunku do I połowy z powodu zwiększonych kosztów energii - przekazał na niedawnej konferencji prasowej prezes firmy Piotr Szamburski

Sanok Rubber Company jest producentem wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Dostarcza mieszanki gumowe dla potrzeb firm z branży motoryzacyjnej, budownictwa, rolnictwa, farmacji czy AGD.

W ciągu roku grupa zużywa 55-60 tysięcy MWh energii. W 2022 roku szacunkowy koszt energii wyniesie około 50 milionów złotych, podczas gdy jeszcze przed dwoma laty było to 16 milionów złotych. Gdyby ceny spotowe energii na giełdzie utrzymywały się na poziomie 2 tysięcy złotych za 1 MWh, to można szacować, że koszt zużywanej energii może w przyszłości sięgać nawet 120 milionów złotych.

Po III kwartałach 2022 roku grupa miała 1,038 miliarda złotych przychodów wobec 883,84 milionów złotych przed rokiem. zysk netto udziałowców jednostki dominującej wyniósł 42,38 miliony złotych wobec 36,45 milionów w analogicznym okresie 2021 roku