Sebastian Kulczyk ma problem. Fundusze nie chcą sprzedać akcji Ciechu

Pięć funduszy inwestycyjnych poinformowało we wspólnym oświadczeniu, że nie odpowiedzą na wezwanie na sprzedaż akcji Ciechu, ogłoszonego przez KI Chemistry. Wielkiego zaskoczenia nie ma, bo cena w wezwaniu jest niższa niż obecna cena akcji.

KI Chemistry w wezwaniu oferuje za jedną akcje Ciechu 49,00 zł. Na zamknięciu sesji na GPW 22 marca 2023 r. za jedną akcję płacono 52,75 zł.

Fundusze inwestycyjne, posiadające łącznie 20,83 proc. akcji Ciechu, chcą wprowadzić swoich przedstawicieli do rady nadzorczej spółki.

Inwestorzy spodziewają się, że jeśli KI Chemistry chce zakończyć wezwanie sukcesem, to musi znacząco podnieść cenę oferowaną za jedną akcję.

Na początku marca 2023 r. kontrolowana przez Kulczyk Investments Sebastiana Kulczyka spółka KI Chemistry, właściciel 51,14 proc. akcji Ciechu, ogłosiła wezwanie na wszystkie pozostałe papiery chemicznej firmy.

KI Chemistry oferuje 49,00 zł za każdą akcję Ciechu, co jak podkreśla spółka oznacza premię w wysokości odpowiednio 29,3 proc. oraz 14,9 proc. wobec średniej ceny akcji spółki na GPW ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu i trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania.

Cena w wezwaniu jest za niska a perspektywy spółki bardzo dobre

Problem jednak w tym, że już w chwili ogłoszenia wezwania cena za jedną akcję Ciechu była powyżej oferowanych 49 zł - w ciągu ostatniego miesiąca najniższa wycena to 50,65 zł za akcję. To sugerowało, że wezwanie w obecnym kształcie nie zakończy się wielkim sukcesem. Tak też się stało.

Pięć funduszy inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Ciechu: PTE Allianz Polska, PTE PZU, PTE Aegon, PTE Generali i PTE Nationale-Nederlanden poinformowało we wspólnym oświadczeniu, że nie odpowiedzą na wezwanie na sprzedaż akcji Ciechu.

- Po analizie treści wezwania, w tym zaproponowanej w wezwaniu ceny za akcje Ciechu, biorąc pod uwagę między innymi sprzyjające otoczenie biznesowe, brak nowych mocy produkcyjnych w segmencie sodowym i stabilnie rosnący popyt na produkty spółki oraz dobrą sytuację bilansową spółki, jesteśmy zdania, że cena zaproponowana w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki i w związku z tym każdy z funduszy z osobna oświadcza wobec wzywającego i oświadcza niniejszym wobec pozostałych funduszy, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu po cenie 49 zł za akcję - czytamy we wspólnym oświadczeniu.

Zapewne także inni inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni są podobnego zdania i nie zamierzają sprzedawać swoich akcji po 49 zł.

Fundusze inwestycyjny chcą wejść do rady nadzorczej Ciechu

Co ciekawe, fundusze inwestycyjne reprezentowane przez PTE Allianz Polska, PTE PZU, PTE Aegon, PTE Generali i PTE Nationale -Nederlanden zgłosiły wspólnie projekty uchwał na zaplanowane na 11 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciechu, w których proponują powołanie dwóch nowych członków rady nadzorczej.

Fundusze te posiadają łącznie 20,83 proc. akcji Ciechu.

Na internetowych forach giełdowych bardzo często jest wyrażana opinia, że w obecnej sytuacji KI Chemistry, o ile chce zakończyć wezwanie sukcesem, to musi znacząco podnieść zaproponowaną w nim cenę. Jeżeli tak się stanie, będzie to kosztowna operacja. Przy cenie wezwania 49 zł za akcję KI Chemistry musiałoby zapłacić za ściągnięcie Ciechu z giełdy przynajmniej 1,25 mld zł. Każde podniesienie oferty o 10 proc. to ok. 125 mln zł. A 10 proc. w obecnej sytuacji może być za mało...

Zapisy do sprzedaży akcji rozpoczęły się 10 marca i mają potrwać do 12 kwietnia 2023 r.

Na zamknięciu sesji na GPW 22 marca 2023 r. za jedną akcję Ciechu płacono 52,75 zł.

Po trzech kwartałach 2022 r. przychody spółki sięgnęły 3,89 mld złotych. To aż o 1,417 mld złotych więcej niż w analogicznym okresie roku 2021. Zysk netto Ciechu po trzech kwartałach 2022 wyniósł 232,6 mln zł.

Ciech to jedna z największych w Polsce grup chemicznych. Spółka jest drugim co do wielkości producentem sody w Europie. Jest mocna również na rynku środków ochrony roślin, pianek i soli.

Od 2005 roku spółka Ciech SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt.