Sebastian Kulczyk zdecydował. Wykłada 1 mld 250 mln zł

Kontrolowana przez Kulczyk Investments Sebastiana Kulczyka spółka KI Chemistry, właściciel 51 proc. akcji Ciechu, ogłosiła wezwanie na wszystkie pozostałe papiery chemicznej firmy. Tym samym rozpoczął się proces wychodzenia firmy z giełdy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Celem wezwania jest wykup przez KI Chemistry wszystkich akcji Ciechu.

Docelowo Ciech ma zniknąć z giełdy.

Ciech to czołowy koncern chemiczny w kraju, drugi producent sody w Europie. Przy tej cenie wezwania (49 zł a akcję) Sebastian Kulczyk będzie musiał zapłacić za ściągnięcie Ciechu z giełdy przynajmniej 1 mld 250 mln zł, a to oznacza, że w przybliżeniu całą spółkę wycenia na 2,5 mld zł.

Sam proces może potrwać, ale spółka zdecydowała się podjąć pierwszy oficjalny krok. Zapisy do sprzedaży akcji będą przyjmowane od 10 marca do 12 kwietnia 2023 rok.

Oferowana cena jest niższa niż ta na warszawskiej giełdzie

KI Chemistry oferuje 49,00 zł za każdą akcję Ciech, co jak podkreśla spółka oznacza premię w wysokości odpowiednio 29,3 proc. oraz 14,9 proc. wobec średniej ceny akcji spółki na GPW ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu i trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania.

Czy skusi ona akcjonariuszy? Nie wiadomo, warto jednak podkreślić, że obecnie akcje Ciechu kosztują ponad 51 zł. Według jednego z analityków obecna cena to „balon próbny”. Nie można wykluczyć, że spółka później może podwyższyć cenę wezwania. Wszystko będzie zależało od odzewu akcjonariuszy i determinacji właściciela firmy.

Zapisy do sprzedaży akcji w wezwaniu będą przyjmowane od 10 marca do 12 kwietnia. Inwestor posiadający akcje Ciech S.A. może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych. Przewiduje się, że nabycie akcji przez KI Chemistry nastąpi 17 kwietnia, a transakcja zostanie rozliczona 19 kwietnia br.

KI Chemistry planuje nabyć w wezwaniu 25.747.857 akcji Ciech S.A. stanowiących 48,86 proc. kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100 proc. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ciech, KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.

Oznacza to, że przy tej cenie wezwania Sebastian Kulczyk będzie musiał zapłacić za ściągnięcie Ciechu z giełdy przynajmniej 1 mld 250 mln zł, a to oznacza, że w przybliżeniu całą spółkę wycenia na 2,5 mld zł.

Bycie spółką publiczną ma liczne wady stąd też decyzja KI Chemistry

Jak tłumaczy większościowy akcjonariusz Ciechu, firma planuje nadal wspierać działalność i zrównoważony rozwój grupy.

- Zamierzamy inicjować działania mające na celu wzmocnienie jej pozycji rynkowej oraz finansowej poprzez ujednolicenie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego przy podejmowaniu strategicznych decyzji, a także zapewnienie elastyczności w pozyskiwaniu finansowania, gdy będzie to konieczne – czytamy w komunikacie KI Chemistry.

W opinii dominującego akcjonariusza: utrzymywanie statusu spółki publicznej ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne, zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także w bezpośrednim otoczeniu spółki.

Postpandemiczne zaburzenia międzynarodowych łańcuchów dostaw, rosnąca presja cenowa ze strony konkurentów spoza Unii Europejskiej, niepewność związana z dalszym przebiegiem inwazji Rosji na Ukrainę, eskalacja napięcia między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, turbulencje na rynku dostaw nośników energetycznych, a w konsekwencji wysoka inflacja, skutkują rosnącą niepewnością oraz szeregiem nowych, trudnych do przewidzenia ryzyk dla grupy.

Firmom poza giełdą łatwiej sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku

Ponadto KI Chemistry ocenia, że zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój grupy Ciech może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2, czy dostosowywanie działalności do rosnących obciążeń regulacyjnych obejmujących spółki publiczne.

- W świetle obserwowanych zjawisk oraz potencjalnych zagrożeń i wyzwań, KI Chemistry ocenia, że formuła budowania wartości w oparciu o giełdę aktualnie wyczerpała się i wycofanie spółki z rynku publicznego pozwoli jej skuteczniej konkurować na rynkach globalnych w oparciu o nowy model właścicielski, a co za tym idzie mechanizm elastycznego podejmowania kluczowych decyzji w krótkim czasie – dodaje firma.

KI Chemistry została inwestorem strategicznym Ciech S.A. w 2014 roku. Od tego czasu wartość rynkowa spółki istotnie wzrosła. Dodatkowo, w latach 2015-2022 akcjonariusze Ciech otrzymali dywidendy w łącznej kwocie 782,3 mln zł, czyli 14,85 zł w przeliczeniu na jedną akcję. W ocenie KI Chemistry, sprzedaż akcji w wezwaniu daje mniejszościowym akcjonariuszom spółki możliwość wyjścia z inwestycji z atrakcyjną stopą zwrotu.

Należy zauważyć, że wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem zawarcia przez KI Chemistry oraz Ciech umowy organizacyjnej dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej oraz pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie Ciech uchwał w sprawie zmian statutu spółki (dotyczących sposobu powoływania członków rady nadzorczej, wprowadzenia kworum na walnym zgromadzeniu w wysokości 15 proc. kapitału zakładowego spółki, oraz upoważnienia zarządu Ciech do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). KI Chemistry zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu akcji w wezwaniu pomimo niespełnienia tych warunków.

Ciech to czołowy koncern chemiczny w kraju. Spółka jest drugim co do wielkości producentem sody w Europie. Jest mocna również na rynku środków ochrony roślin, pianek i soli.