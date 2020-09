Selena notuje spadek sprzedaży, ale pozostaje na plusie

Grupa Selena, w pierwszym półroczu 2020 zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 602,2 mln zł, co oznacza niewielki spadek - o 2,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Zysk netto grupy wyniósł 31,3 mln zł, a wynik EBIT - 44,1 mln zł.

Pandemia przyspieszyła również proces digitalizacji, który Selena częściowo praktykowała już od 20 lat (m.in. międzynarodowe spotkania w formie wideokonferencji).- Dzięki przejściu na pracę zdalną oraz motywacji zaangażowanych pracowników i wewnętrznej kulturze organizacyjnej - skupionej na pracy z użytkownikiem większość naszych działalności miała miejsce online, w tym szkolenia, webinary i prezentacje produktowe. Część z naszych pracowników - w tym pracownicy produkcji - przy zapewnieniu odpowiednich środków ochrony osobistej kontynuowała pracę w tradycyjnym modelu - dodaje Krzysztof Domarecki.- Pozytywny wpływ na wynik Grupy miała również duża mobilność i zdolności sił sprzedaży do adaptacji do nowych warunków otoczenia zewnętrznego, w tym wypracowanie nowych standardów pracy i digitalizacja procesu sprzedaży wspierana przez zespół Sales Excellence. Zminimalizowanie spadków przychodów wynikające ze spadku popytu było możliwe dzięki działaniom typu „cross-up selling”, czyli wykorzystaniu potencjału produktów innowacyjnych do zwiększenia wartości sprzedaży do klientów obecnych, a także programy pozyskiwania nowych klientów na bazie szerokiej oferty produktów innowacyjnych. Grupa dbała również o ochronę poziomu marż i zysków w oparciu o zdefiniowane standardy i procesy zarządzania ceną - wskazuje Dariusz Ciesielski, wiceprezes ds. sprzedaży.