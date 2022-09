Selena zanotowała rekordowe wyniki finansowe

Firma Selena, producent chemii budowlanej, podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022. Spółka ma się czym pochwalić.

Wyniki Seleny w pierwszej połowie 2022 roku były rekordowe, choć na horyzoncie widać pogorszenie koniunktury.

Firma dość bezboleśnie przetrwała zawieruchę na wschodzie Europy.

W ofercie firmy jest coraz więcej przyjaznych dla środowiska produktów.

Selena w I półroczu 2022 odnotowała rekordowe przychody, sięgające 921 mln zł – to wzrost o 16,9 proc. rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 9,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 53 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie zysk netto w kwocie 48,6 mln zł (wzrost o 22,2 proc. rok do roku) oraz zysk brutto na poziomie 59,6 mln zł, co oznacza wzrost o 20,8 proc. względem analogicznego okresu 2021 roku.

Wyższe marże i dywersyfikacja rynków, to Selenie bardzo pomogło

Jak podkreśla firma, sytuacja geopolityczna oraz zachwianie łańcucha dostaw nie wpłynęły negatywnie na wyniki finansowe Seleny w pierwszym półroczu 2022 roku.

- Dobry wynik operacyjny pierwszego półrocza to efekt pracy nad marżowością produktów, wynikający z podwyżek cen rynkowych. Wyzwaniem raportowanego okresu były z pewnością przepływy pieniężne, związane z inwestowaniem w kapitał pracujący, głównie zapasy. Warto wymienić tutaj trzy czynniki decydujące. Po pierwsze ogólny wzrost cen, zarówno surowców, materiałów do produkcji, jak i wyrobów gotowych. Z drugiej strony również to, że zwiększyliśmy nasze zapasy w związku z brakami dostępności części surowców. Trzeci czynnik związany jest z naturalnym wzrostem zapasów dla wzrastającej sprzedaży - wskazuje Jacek Michalak, prezes Seleny.

Pozytywne efekty finansowe pierwszego półrocza 2022 to również efekt dywersyfikacji rynków zbytu.

- Skomplikowana i niepewna sytuacja na Wschodzie zmobilizowała nas do zwiększenia obecności Grupy na rynkach zachodnich, czyli tam, gdzie do tej pory skupiała się mniejsza część naszego biznesu. Inwestycje w Europie Zachodniej okazały się bardzo dobrym posunięciem, które umożliwiło nam osiągnięcie założeń i celów biznesowych stawianych sobie na ten okres - mówi Michalak.

- Dywersyfikację rynków chcielibyśmy utrzymać w przyszłości, lecz nadal z nadzieją obserwujemy sytuację i liczymy na powrót na rynki wschodnie. De facto już teraz przygotowujemy się do rozwoju sprzedaży na rynku ukraińskim na czas po zakończeniu wojny - dodaje menadżer.

Spółka wciąż widzi w swojej działalności negatywny wpływ koronawirusa

Wyzwaniem, wynikłym z pandemii COVID-19 i zaburzeń na rynku od 1,5 roku, są spore braki w dostawie surowców, w tym ropopochodnych, będących wśród głównych składników do produkcji chemii budowlanej. Część dużych producentów chroni się przed stratami bardzo częstą, nawet codzienną aktualizacją cenników. Korelacja cen ropy z surowcami ropopochodnymi istotnymi dla grupy Selena nie jest bezpośrednia czasowo, dlatego możliwe jest poszukiwanie alternatywnych dostawców czy surowców.

Czynnikiem, który z pewnością będzie miał ogromne znaczenie dla Seleny, jak również innych firm i gałęzi przemysłu, są wzrastające koszty energii. Grupa gotowa jest na elastyczne dopasowanie cen do tych wzrostów. Już teraz Selena wprowadza działania mające na celu zachowanie ciągłości produkcji, również w obszarze produktów bitumicznych.

Pierwsze półrocze 2022 przyniosło duże zmiany dla całej branży budowlanej – popyt na produkty spadł, przede wszystkim w związku z podwyżkami cen kredytów mieszkaniowych; coraz wyższe były też koszty budów. Według najnowszych danych grupy PSB podawanych przez Builder wolumen chemii budowlanej spadł o 10 proc. i trend ten może się pogłębiać w kolejnych miesiącach.

- Ze spadającym popytem radzimy sobie, wprowadzając innowacyjne produkty. Duży potencjał rozwoju mają dla nas sektory pianoklejów, klejów hybrydowych i uszczelniaczy. Zgodnie z ideą sustainability wprowadzamy też na rynek nowe, bardziej przyjazne środowisku produkty. Także z myślą o nich uruchomiliśmy w tym półroczu instalację do produkcji biopolimerów w zakładzie produkcyjnym w Nowej Rudzie - mówi Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych grupy Selena.

