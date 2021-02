Serce Polimerów Police już na placu budowy. 900 ton i 100 metrów

W nocy z 22 na 23 lutego, na plac budowy Polimerów Police dotarła 96-metrowej wysokości kolumna – propan-propylen splitter. To serce powstających w Policach nowych instalacji.

W trakcie przygotowań do rozpoczęcia całej operacji konieczne było wyznaczenie bezpiecznej trasy transportu i odpowiednie przygotowanie dróg dojazdowych oraz budowa tymczasowej przeprawy w postaci mostu.Główna część operacji transportu splittera rozpoczęła się 20 lutego od dostawy urządzenia do Portu Barkowego w Policach. 890 tonowe urządzenie zostało zainstalowane na platformach samojezdnych SPMT i przetransportowane wzdłuż oczyszczalni ścieków. Transport drogami publicznymi realizowany był w godzinach nocnych, aby ograniczyć ewentualne utrudnienia.Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid 6, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są warte 6 mld zł Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.