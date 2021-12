Skandal u sąsiada Polski. Nawozy z Białorusi transportują mimo sankcji

Po wprowadzeniu sankcji USA wobec białoruskiej firmy Biełaruskalij jej produkty nadal są przewożone litewskimi kolejami do portu w Kłajpedzie. Litwa nie przerwała tranzytu, chociaż to właśnie jej rząd apelował do partnerów na Zachodzie, w tym również do władz USA, o rozszerzenie sankcji wobec reżimu w Mińsku. Szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis oświadczył, że jest gotów podać się do dymisji.

Gdyby produkty Biełaruskalij przestały być transportowane przez Litwę, państwowe koleje litewskie straciłyby około jednej czwartej ładunków.

Straty poniósłby także port kłajpedzki – chodzi o jedną trzecią rocznych ładunków i około 20 mln euro rocznego dochodu.

Sprawa tranzytu białoruskich towarów przez terytorium Litwy ma przede wszystkim wymiar wizerunkowy.

Fatalna zaliczka