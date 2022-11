Skokowy wzrost zysku niemieckiego potentata chemicznego

Niemiecki koncern chemiczno-farmaceutyczny Bayer w trzecim kwartale 2022 roku zwiększył zysk netto 6,4-krotnie. Spółka zarobiła „na czysto” ponad pół mld euro.

Zysk netto Bayera w okresie lipiec-wrzesień wyniósł 546 mln euro wobec 85 mln euro rok wcześniej. Skorygowany zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (EBITDA) wzrósł do 2,451 mld euro z 2,089 mld euro.

Przychody wzrosły o 15,3 proc. i wyniosły 11,281 mld euro wobec 9,781 mld euro rok wcześniej.

EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) i przychody przekroczyły prognozy analityków, a zysk netto był nieco gorszy od ich oczekiwań.

Przychody branży rolniczej (Crop Science), która obejmuje produkcję nasion i środków ochrony roślin, wzrosły o 21,9 proc. do 4,692 mld euro. Przychody z branży farmaceutycznej wzrosły o 9,2 proc. do 4,955 mld euro, a działalność OTC Consumer Health wzrosła o 15 proc. do 1,548 mld euro.

Firma potwierdziła swoją prognozę na 2022 rok, zgodnie z którą spodziewa się przychodów w przedziale 47-48 mld euro, a skorygowana EBITDA ma wynieść około 12,5 mld euro.

Bayer to czołowy na świecie producent środków ochrony roślin i farmaceutyków. Firma została założona w 1863 roku i zatrudnia niespełna 100 tys. pracowników.