Skotan notuje stratę, ale prezes firmy uspokaja akcjonariuszy

Mimo gorszych niż rok wcześniej wyników finansowych w liście do akcjonariuszy prezes Skotanu Jacek Kostrzewa uważa, że firma dobrze sobie radziła w 2021 roku i planuje dalszy rozwój.

- Niezmiennie dążymy do optymalizacji kosztowej, polegającej na ciągłym szukaniu obszarów do zasadnych oszczędności, jednocześnie stale wprowadzamy w życie rozwiązania pozwalające zwiększać rentowność oraz skalę sprzedaży - napisał menadżer w liście do akcjonariuszy firmy.

- Mimo, że miniony 2021 rok wystawił spółki z rynku kapitałowego na szczególną próbę sprawności zarządzania w warunkach długotrwałej pandemii i radzenia sobie z nieobserwowanymi wcześniej wyzwaniami, nam udało się z tej swoistej próby wyjść zwycięsko. Skuteczność w radzeniu sobie z wyzwaniami, rozwój w nowych obszarach rynku oraz rosnący udział obecności za granicą to dobre prognostyki na przyszłość dodał.

Jakie były wyniki firmy?

Przy rosnących przychodach 11,46 mln zł w 2021 (do 10,44 mln zł w 2020), spółka zanotowała stratę operacyjną na poziomie 850 tys. zł, rok wcześniej plus 833 tys. zł. Skotan wypracował w ubiegłym roku stratę netto na poziomie 1,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 72 tys. zł straty.

Skotan to spółka giełdowa działa w segmencie suplementów dla diety. Są one przeznaczone zarówno dla ludzi jak i zwierząt.