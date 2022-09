Śnieżka odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego

Największy w kraju producent farb i lakierów spółka Śnieżka podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Spółka miała spory zysk, ale widoczne stają się zagrożenia.

Jakie były wyniki firmy?

W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 403,4 mln zł (spadek o 1,5 proc. rok o roku). W raportowanym okresie widoczne były pogarszające się nastroje konsumenckie, które przełożyły się również na niższy popyt na produkty grupy, tj. wyroby dekoracyjne.

Od stycznia do czerwca grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 23,0 mln zł, spadek o 41,1 proc. rok do roku, zysk EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem ) wynoszący 60,4 mln zł (minus 4,9 proc.). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 20,0 mln zł (minus 45,3 proc. rok do roku).

Na zysk netto grupy w I półroczu 2022 r., poza nieznacznym spadkiem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty obsługi zadłużenia bankowego (odsetki od zaciągniętych kredytów) i koszty ogólnego zarządu, a także wyższy podatek dochodowy. Pozytywnie na wynik netto wpłynęło ograniczenie kosztów sprzedaży.

W opinii zarządu to w dużej mierze pokłosie pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego i rosnącej inflacji, które rodzą obawy konsumentów o sytuację finansową ich gospodarstw domowych. Na wyniki firmy wpłynęły także konflikt zbrojny trwający na Ukrainie oraz wywołana nim destabilizacja w całym regionie, w którym znajdują się kluczowe dla grupy rynki.

Pozytywny wpływ na wyniki grupy miał natomiast utrzymujący się od kilku lat trend kupowania produktów wyższej jakości oraz bieżące aktualizacje cenników wykonane przez grupę przede wszystkim w odpowiedzi na rosnące koszty surowców oraz opakowań, ale również szeregu innych kosztów prowadzenia działalności (np. kosztów transportu i cen energii).

W świetle kumulacji negatywnych czynników, zarząd ocenia wyniki sprzedaży uzyskane w I półroczu 2022 roku jako optymalne do osiągnięcia.







