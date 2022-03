Śnieżka potwierdza, że opłaca się mieć krótkie łańcuchy dostaw

Śnieżka to największy dostawca farb i lakierów na krajowym rynku. O tym jak firma radzi sobie z łańcuchami dostaw, jak wpłynął na firmę COVID-19 i co oznacza napad Rosji na Ukrainę mówi nam Zdzisław Czerwiec, wiceprezes farbiarskiego potentata.



Zdzisław Czerwiec: - Przede wszystkim wiemy dziś, że długookresowe planowanie (na kwartał, rok) jest nieefektywne i że próby kreślenia scenariuszy na przyszłość aktualnie wydają się dość karkołomne...





Największe wyzwania w ostatnich dwóch latach, czyli walka z koronawirusem, ale i ważne dla naszej branży wydarzenia z rynków amerykańskiego i chińskiego, odbiły się naj bardziej na firmach globalnych. Na szczęcie łańcuchy dostaw Śnieżki są o wiele krótsze, bo działamy głównie na rynkach Europy Środkowej, na których jesteśmy jednym z liderów. Większość naszych strategicznych dostawców ma swoje zakłady produkcyjne w Europie Zachodniej.Dzięki krótszym łańcuchom dostaw oraz naszej polityce zakładającej utrzymywanie wyższego poziomu zapasów magazynowych, która wyróżnia się na tle naszej konkurencji, nie doświadczyliśmy nagłych cięć w dostawach ani wszystkich problemów z tym związanych.Zobaczymy, co w najbliższych miesiącach przyniesie wojna w Ukrainie. Nie mamy wielu dostawców surowców ze Wschodu. Na razie zatrzymaliśmy jedynie linie produkcyjne w naszym zakładzie w Jaworowie. Znajduje się on 20 kilometrów od polskiej granicy, więc fizycznie nie jest na razie zagrożony...- Jak dotychczas radzimy sobie dobrze.Reasumując: nie mogę powiedzieć, że problemy w łańcuchach dostaw obserwowane na rynku w ostatnich dwóch latach, w ogóle nas nie dotknęły. Jednak bardzo aktywnie zarządzamy procesami i poradziliśmy sobie tak dobrze, że w żadnym z naszych zakładów produkcyjnych nie musieliśmy ograniczać produkcji ani jej okresowo zmniejszać z uwagi na łańcuchy logistyczne.- Kluczowy dla nas jest optymalny stan zapasów magazynowych. W zarządzaniu nimi mamy ponad 30-letnie doświadczenie i pomimo, że - kupując surowce w bezpiecznych ilościach - zamrażamy kapitał operacyjny, to ostatecznie jednak to się biznesowo opłaca. A dodatkowo mamy bardzo dobrą sytuację płynnościową i wskaźnikową, jak równie bardzo dobre relacje z bankami.A co do środków zaradczych: w Śnieżce stale poszukujemy alternatywnych surowców oraz ich źródeł, co wynika choćby z procesu ulepszania receptur – w tym pod kątem użycia surowców bardziej przyjaznych środowisku czy zdrowiu.Przypominam, że jako jedyna firma z branży mamy w Polsce własne akredytowane laboratorium kontroli jakości - i aktywnie wykorzystujemy tę przewagę.- Nie byliśmy do tego zmuszeni... Choć na pewno efektem ubocznym przerw w globalnych łańcuchach dostaw były, są i najpewniej będą wyższe ceny surowców oraz paliwa, niezbędnego przecież do transportu. Dotyczą one jednak całego rynku i branży.I choć widzimy, że obecnie sytuacja się unormowała, najbliższym okresie raczej nie wrócimy już do poziomów cenowych sprzed wybuchu pandemii i związanych z nią następstw.- Problemy w łańcuchach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, nie wpłynęły na wstrzymanie naszych planów inwestycyjnych. Przede wszystkim: cztery lata temu rozpoczęliśmy potężną inwestycję typu greenfield w nasze nowe centrum logistyczne.Na 15-hektarowej działce wybudowaliśmy - w Zawadzie koło Dębicy, bardzo blisko węzła autostradowego - obiekt o charakterze magazynowo-biurowym o powierzchni 34,3 tys. m kw. (z możliwością jej zwiększenia o kolejne 10 tys. m kw.). Oddanie inwestycji nastąpiło zgodnie z planem (w styczniu 2022 r.) i Zawada przejęła już funkcje magazynów wyrobów gotowych z trzech lokalizacji.Nowe centrum ma pojemność ponad 47 tys. miejsc paletowych. To dziewięć poziomów wysokiego składowania, możliwość konfekcjonowania wyrobów gotowych do 1600 palet dziennie. Zawada to inwestycja, której celem jest jeszcze bardziej efektywne zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki.- Nie, nie było takiej potrzeby. Sumując: jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne spowolnienie. Wkrótce kończymy pięcioletni, rekordowy w naszej historii cykl inwestycyjny.W tym czasie rozwijaliśmy się organicznie, ale też zrealizowaliśmy z sukcesem akwizycje. Szczególnie istotna była tu decyzja o przejęciu Poli-Farbe, lidera rynku węgierskiego. Tak znacząca dywersyfikacja geograficzna skokowo zwiększyła nasze strategiczne bezpieczeństwo.Wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała jednak, że musimy być przygotowani na wszelkie scenariusze. Dlatego w najbliższym czasie będziemy się koncentrować na dalszym umacnianiu pozycji rynkowej w Polsce i na Węgrzech. Łącznie te dwa rynki odpowiadają obecnie za ok. 85 proc. naszych przychodów, zapewniają nam stabilizację i solidny fundament na niespokojne czasy.- W handlu zauważamy zmiany w podejściu konsumentów. W wielu branżach trwale zwiększyła się sprzedaż przez e-kanały i my również doświadczyliśmy tego bardzo mocno w okresie pierwszego lockdownu, czyli w maju i czerwcu 2020 r. Jednak ze specyfiki branży wynika także, że nasi klienci lubią przekonać się osobiście w sklepie, co kupują, czy też porozmawiać na miejscu z doradcą. Widzimy powolny powrót do postaw konsumenckich sprzed wybuchu pandemii.Na pewno globalna epidemia spowodowała w wielu firmach strategiczną zmianę w podejściu do zarządzania zapasami. A także tzw. dynamiczne podejście do planowania produkcji. I – co najpewniej pozostanie z nami na stałe – to wyższy poziom cen. Osobiście sądzę, że nie powrócą one do czasów sprzed pandemii.- Obecnie nasze łańcuchy logistyczne są tak krótkie, że nie musimy ich jeszcze bardziej skracać. Nie korzystamy np. z dostaw z Chin czy innych odległych rynków.Oczywiście, nasi dostawcy w swoich łańcuchach stają często przed tym wyzwaniem - i to na pewno jest aspekt, który będziemy uważnie obserwować jako finalny odbiorca całej gamy surowców.- Tak, za skróceniem łańcucha dostaw przemawia większa pewność dostaw i łatwiejszy dostęp do surowców czy półproduktów.Jak pan zauważył, wiąże się to jednak często z ceną, bo za bliskość źródła dostawy zazwyczaj trzeba zapłacić więcej... Trudno powiedzieć, który czynnik przeważy w danej firmie.- Zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej naszych parterów biznesowych i klientów indywidualnych nie tylko zwraca na to uwagę, ale i coraz częściej wymaga realnego zaangażowania. Zrównoważony transport, pozyskiwanie kopalin w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, dobre relacje z interesariuszami, transparentność w działaniu – to coś, co jest coraz częściej oczekiwane. Dodatkowo również w Polsce i na Węgrzech rośnie grupa klientów preferujących produkty ekologiczne.Zdajemy sobie z tego sprawę i działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju - to dla nas bardzo ważne. Ale parafrazując klasyka: zajmowaliśmy się tymi kwestiami, zanim stało się to modne. Na przykład od kilku już lat publikujemy bardzo obszerne sprawozdania na temat wszelkich aspektów niefinansowych naszej Grupy.Dodatkowo w kwestii odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju naszych partnerów będziemy wchodzić z nimi w coraz ściślejszy dialog – zarówno w obszarze środowiskowym, jak i społecznym oraz zarządczym (zgodnie z aspektami ESG). Chcemy po prostu współpracować z firmami, które - tak jak my - swoją przyszłość opierają na zasadach zrównoważonego rozwoju.