Śnieżka pozytywnie zaskoczyła inwestorów

Czołowy producent farb i lakierów, spółka Śnieżka, podał wyniki finansowe za pierwsze półrocze obecnego roku. Zarząd spółki ma powody do zadowolenia, bo w trudnym otoczeniu spółka poradziła sobie bardzo dobrze.

Firma dobrze poradziła sobie w niekorzystnym otoczeniu makroekonomicznym.

Mimo podnoszenia cen nie straciła klientów.

Na wyniki firmy pozytywnie wpłynął kurs euro.

- Sytuacja rynkowa jest wciąż trudna, ale Śnieżka dobrze poradziła sobie w warunkach wysokiej inflacji i niskich poziomów nastrojów konsumentów. Dlatego mogę powiedzieć, że wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu są powyżej naszych oczekiwań. Obecnie wracamy do poziomów marż osiąganych kilka lat temu, co jest naszym priorytetem - mówi Piotr Mikrut, szef firmy.

Spółka sukcesywnie podnosiła ceny swoich wyrobów

Jak tłumaczy firma: na wyniki sprzedaży i zyski w raportowanym okresie duży wpływ miała realizacja długoterminowej strategii marketingowo-sprzedażowej, której elementem jest polityka pricingowa.

Spółka nie ukrywa, że jej częścią jest "konsekwentnie wdrażane zmiany cen wyrobów w odpowiedzi na rosnące ceny surowców używanych do produkcji oraz szereg innych kosztów prowadzenia działalności (np. kosztów transportu, cen logistyki oraz wynagrodzeń)".

Czyli upraszczając, firma nie bała się podnieść cen na swoje produkty, w sytuacji gdy ich utrzymanie pogorszyłoby marżowość wyrobów.

Zarazem Śnieżka przyznaje, że nadal utrzymują się niekorzystne warunki makroekonomiczne oddziałujące na całą branżę, w której działa grupa. To m.in. wysoka inflacja wpływająca na spadek siły nabywczej konsumentów oraz wciąż niekorzystne, choć poprawiające się w stosunku do ub.r., wskaźniki nastrojów konsumenckich widoczne w badaniach.

Pozytywny wpływ na wyniki grupy miał natomiast obserwowany na kluczowym dla grupy polskim rynku niesłabnący od kilku lat trend premiumizacji, czyli kupowania produktów wyższej jakości.

Ten trend oznacza, że Polacy coraz chętniej kupują lepszej jakości farby, choć muszą za nie płacić więcej. Zresztą prezes firmy Piotr Mikrut już wcześniej nie ukrywał, że spółka chce sprzedawać wyroby z "wyższej półki".

Wyniki za pierwsze półrocze lepsze od oczekiwań

Jakie więc wyniki osiągnęła spółka? W okresie pierwszych sześciu miesięcy firma osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 60,6 mln zł (plus 43,0 proc. rok do roku), wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją - przyp. aut.) w wysokości 80,2 mln zł (plus 32,6 proc. rok do roku) i skonsolidowany zysk netto w wysokości 41,3 mln zł (plus 79,8 proc. rok do roku).

W samym II kwartale 2023 roku grupa wypracowała 233,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (plus 9,2 proc. rok do roku), 33,0 mln zł zysku na działalności operacyjnej (plus 34,7proc. proc. rok do roku), 42,7 mln zł zysku EBITDA (plus 26,3 proc. proc. rok do roku) oraz 24,1 mln zł zysku netto (plus 118,8 proc. proc. rok do roku). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 22 mln zł (plus 148,0 proc. rok do roku).

Na wysokość zysków grupy osiągniętych w okresie styczeń-czerwiec br. wpływ miał także korzystny kurs euro. Pozytywny wpływ na wyniki miała dodatnia dynamika przychodów, natomiast wzrosty kosztów sprzedaży o 6,3 proc. i kosztów ogólnego zarządu o 9,6 proc. wpłynęły na nie negatywnie.