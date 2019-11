Śnieżka rośnie w siłę

Producent farb i lakierów Śnieżka pochwalił się wynikami finansowymi po trzech kwartałach. Firma w III kwartale 2019 roku wypracowała wyższe przychody ze sprzedaży i zyski niż rok wcześniej. Pomogła sprzyjając koniunktura na rynku farb dekoracyjnych w Polsce oraz konsolidacji wyników Poli-Farbe na Węgrzech.

Na początku 2020 roku powinny zakończyć się także główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT. Ponadto ruszyła budowa nowoczesnego centrum logistycznego w Zawadzie koło Dębicy. Łączna wartość inwestycji zaplanowanych na lata 2018-2022 może wynieść ponad 300 mln zł.Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w grupie kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil, a także popularne na węgierskim rynku Platinum, Inntaler, Cellkolor i Boróka.Grupa kapitałowa Śnieżka jest w gronie 25 największych producentów farb w Europie, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu. We wszystkich spółkach należących do grupy jest zatrudnionych ponad 1 400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2018 roku produkty Snieżki były sprzedawane na blisko trzydziestu rynkach zagranicznych.