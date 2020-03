Śnieżka zanotowała lepsze przychody. Jednak zyski i marże spadły

W 2019 roku grupa kapitałowa Śnieżka osiągnęła lepsze wyniki sprzedaży, jednak koszty – związane m.in. z konsolidacją węgierskiej spółki Poli-Farbe i rozwojem spółki dominującej – przełożyły się na zyski i marże, które były niższe niż w rekordowym roku 2018.

Koronawirus budzi obawy

Spółka dominująca w Grupie, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA wdrożyła również kluczowe etapy zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej (projekt o wewnętrznej nazwie Change IT), związane z zarządzaniem sprzedażą oraz utrzymywaniem relacji z klientem.Na koniec 2019 roku wskaźnik dług netto/EBITDA dla grupy kapitałowej Śnieżka wyniósł 1,71. Po zakończeniu obecnego cyklu inwestycyjnego zadłużenie Grupy ma być stopniowo zmniejszane, aż do konserwatywnego poziomu 1x EBITDA.Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na kluczowych rynkach. Na rynku farb i lakierów w Polsce FFiL Śnieżka jest liderem i tę pozycję chce utrzymać. Intensywne działania będą podejmowane także w celu poprawy rentowności węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft.– Pierwsze efekty integracji, jak uzyskanie przez Poli-Farbe dostępu do tańszych surowców, są już widoczne. Kolejne wymierne synergie chcemy osiągać sukcesywnie w ciągu najbliższych lat. Główny cel tych działań to poprawa marż osiąganych przez Poli-Farbe. W horyzoncie strategicznym nie widzę przeszkód, żeby wzrosły one do poziomu osiąganego przez FFiL Śnieżka SA – dodaje prezes Mikrut.oza integracją węgierskiej spółki, w 2020 roku spółka planuje kontynuację cyklu inwestycyjnego. W trakcie są m.in. budowa Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz finalizacja inwestycji w zakładach produkcyjnych w Lubzinie i Pustkowie. Jednocześnie, w związku z trwającą pandemią COVID-19 wywołaną przez koronawirusa, zarząd przygotowuje się na różne scenariusze rozwoju sytuacji i nie wyklucza podjęcia działań wzmacniających płynność finansową Śnieżki – w tym czasowego ograniczenia wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną.– Od początku światowych zmagań z tą chorobą intensywnie monitorujemy sytuację. Bardzo szybko, bo już na początku marca, wdrożyliśmy rozwiązania możliwie dalece zabezpieczające naszych pracowników. Dokonaliśmy między innymi zmian w organizacji produkcji we wszystkich spółkach grupy – podkreśla Piotr Mikrut.– Mamy też świadomość, że perturbacje wywołane przez działania władz w krajach gdzie działamy, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 mogą wpłynąć również na naszą Grupę, co pokazuje ostatnia decyzja o czasowym ograniczeniu części produkcji w naszej spółce zależnej na Ukrainie. Będziemy szybko reagować na wszystkie wyzwania związane z rozprzestrzenianiem się wirusa – dodaje.Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil, a także popularne na węgierskim rynku: Platinum, Inntaler, Cellkolor i Boróka.Grupa kapitałowa śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu. We wszystkich spółkach należących do Grupy jest zatrudnionych ok. 1 400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2019 roku Grupa aktywnie działała na 15 rynkach zagranicznych.Od 2003 r. akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej założyciele i ich sukcesorzy nadal kontrolują ok. 60 proc. kapitału zakładowego. Od czasu debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.