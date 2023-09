Śnieżka zarabia na Ukrainie coraz więcej mimo wojny

Producent farb i lakierów Śnieżka ma powody do zadowolenia. Firma w pierwszym półroczu zanotowała lepsze od oczekiwań wyniki finansowe. Co ciekawe, znaczący w nich udział miała tocząca wojnę Ukraina, gorzej było natomiast na Węgrzech.

Choć wyniki Śnieżki na Ukrainie się poprawiły, to należy pamiętać, że wciąż trwa tam wojna.

Węgry znajdują się w gorszej sytuacji gospodarczej niż Polska i to było widać w wynikach producenta farb i lakierów.

Firma widzi jednak symptomy poprawy sytuacji.

Trzy główne rynki działalności naszej spółki to Polska, Węgry i Ukraina. W tej właśnie kolejności, bo takie też mają znaczenie dla przychodów naszej spółki. Jak poradził sobie największy gracz na krajowym rynku farb i lakierów poza granicami?

Tylko na Ukrainie spółka sprzedała większe niż przed rokiem ilości farb. Oczywiście baza z powodu napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada w lutym ubiegłego roku była niska, ale wzrost jest i tak godny podkreślenia, bo przecież wojna wciąż się toczy. Jednak Ukraina miała swój znaczący wpływ w sięgającym 41,3 mln zł zysku netto firmy.

W biznesie trzeba mieć szczęście, a geografia może pomóc

Tocząca wojnę Ukraina teoretycznie nie może odwdzięczyć się inwestorom. Tymczasem pierwsze półrocze było dla naszej spółki dobre. Ukraina miała całkiem solidny, bo 9,4-procentowy udział w strukturze sprzedaży Śnieżki. Co prawda przed wojną sięgał on 12 proc., ale nie jest źle.

Co ważne, firma znacząco zwiększyła tam przychody ze sprzedaży. W pierwszym półroczu (w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku) wyniosły one 352,4 mln hrywien. Oznacza to wzrost aż o 100,3 proc.

W złotych nie było aż tak dobrze, ale wzrost wyniósł również bardzo solidne 57,5 proc. W naszej walucie rynek był wart dla spółki 40,8 mln zł.

- Cieszy nas poprawa sytuacji ze sprzedażą - odpowiada na pytanie WNP.PL prezes Śnieżki Piotr Mikrut. Zarazem przyznaje, że wciąż trudno o pogłębione perspektywy, skoro Ukraina nadal znajduje się w stanie wojny.

Co jednak wpłynęło na poprawę sytuacji? Po pierwsze Ukraińcy chcą żyć normalnie, a to oznacza, że potrzebują remontów. Pozytywny wpływ na sytuację miał również spadek inflacji.

Do tego dochodzi zwykłe szczęście. Ogromna większość zakładów z branży farbiarskiej zlokalizowana była na wschodzie i południu Ukrainy. Czas przeszły jest tu jak najbardziej wskazany. To tam toczą się działania wojenne, które najpewniej zniszczyły fabryki.

Natomiast ukraińska fabryka Śnieżki zlokalizowana jest w Jaworowie, dziesięć kilometrów od granicy z Polską. W pierwotnych założeniach było to związane z logistyką dostaw surowców i tym, że spółka chciała podbijać głównie rynek zachodniej Ukrainy. Teraz przyniosło to całkiem nieoczekiwane profity.

Ponieważ wciąż trwa wojna, przyszłość zakładu jest jednak nadal niepewna. Przekonał się o tym niestety inny polski inwestor na Ukrainie - Rosjanie we wtorek zbombardowali fabrykę okien należącą do Fakro.

Na Węgrzech gorzej niż w Polsce, choć pierwsze symptomy poprawy już są

O ile Ukraina była dla Śnieżki miłą niespodzianką, to drugi najważniejszy dla spółki rynek - Węgry - delikatnie rzecz ujmując, nie zachwycił.

- Widoczne jest spowolnienie gospodarcze. Są co prawda pierwsze symptomy poprawy, a Węgry według niektórych analiz mogą wyjść z dołka inflacyjnego nawet szybciej niż Polska, jednak obecna sytuacja jest tam, jaka jest - mówi prezes Mikrut.

Najpierw dobra informacja: polska firma obroniła tam swoją pozycję rynkową. Jednak zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży na tamtejszym rynku rok do roku o 8,7 proc. (w walucie lokalnej spadek sprzedaży o 8,1 proc.).

Firma próbowała sobie to rekompensować zwiększonym eksportem do sąsiadów: Chorwacji, Rumunii i Słowacji, ale to nie wystarczyło.

- Nasze wyniki to efekt niekorzystnych warunków makroekonomicznych, m.in.: osłabienia się siły nabywczej ludności, malejącego popytu wskutek negatywnego wpływu inflacji na nastroje tamtejszych konsumentów i ich plany dotyczące remontów - przyznaje prezes Śnieżki.

Ogólna sytuacja może jednak się poprawić, bowiem widać stabilizację na rynku surowców dla branży, a to wieszczy, że powinno być lepiej.