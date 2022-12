Specjalistyczne drony zbadały zakład Ciechu

Sprawdzenie stanu infrastruktury, budynków, stawów odpadowych czy szczelności kilkuset kilometrów sieci rurociągów, a także badanie jakości powietrza oraz inwentaryzacja składowisk węgla - to tylko niektóre zadania zrealizowane w fabryce Ciechu w Inowrocławiu przez drony.

Realizowane przez zespół PwC działania dostarczą spółce Ciech Soda Polska szczegółowych informacji na temat kondycji infrastruktury oraz stanu powietrza nad jej inowrocławską fabryką.

Jednym z efektów oblotu dronów będzie trójwymiarowa mapa zakładu w Inowrocławiu.

Analiza przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych to jedno z pierwszych zastosowań tej techniki do inspekcji fabryk z sektora chemicznego w Polsce.

Przelot czterech dronów nad zakładem Ciechu w Inowrocławiu został zrealizowany na początku grudnia. Latające maszyny stworzyły dokładny, trójwymiarowy obraz fabryki, a także dostarczyły wyczerpujących informacji na temat stanu infrastruktury przesyłowej, stawów odpadowych czy jakości powietrza.

Łącznie drony wykonały 16 różnych lotów, przebywając nad inowrocławską fabryką w sumie 18 godzin

Badanie dronem wyposażonym w zestaw czujników i precyzyjną aparaturę pomiarową znacząco wesprze usprawnienie pracy zakładu, zwiększenie efektywności produkcji i ograniczenie jej wpływu na środowisko naturalne. Ze względu na rozległą powierzchnię zakładu, wynoszącą 2,5 mln m2 - czyli tyle, ile wyniosłaby powierzchnia ponad 357 boisk do piłki nożnej - a także mnogość i złożoność istniejących tam ciągów produkcyjnych, stanowi wyjątkowo cenny materiał analityczny.

Łącznie drony wykonały 16 różnych lotów, przebywając nad inowrocławską fabryką w sumie 18 godzin i wykonując w tym czasie blisko 3000 zdjęć oraz filmów.

Zebrane przez drony informacje są przetwarzane i analizowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Wynikiem tego jest nie tylko stworzenie bardzo dokładnych ortofotomap i numerycznego pokrycia terenu, ale przede wszystkim możliwość sprawdzenia stanu infrastruktury czy budynków na terenie fabryki, często w miejscach trudno dostępnych. Dodatkowo wykorzystanie dronów umożliwiło także stworzenie trójwymiarowych modeli składowisk surowców używanych do produkcji w celu precyzyjnego pomiaru posiadanego zapasu.

- Wykorzystanie dronów w połączeniu z cyfrową analizą danych daje błyskawiczny dostęp do szeregu kluczowych danych, decydujących o efektywności procesu produkcyjnego. Sięgamy po innowacyjne narzędzia z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnej wiedzy po to, by zwiększać konkurencyjność, ale też ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko naturalne - mówi Tomasz Molenda, prezes firmy Ciech Soda Polska.

Drony dają nowe możliwości, zatem są coraz powszechniej wykorzystywane

- Technologie dronowe są coraz powszechniej wykorzystywane do usprawnienia procesu zarządzania i utrzymania obiektów przemysłowych. Ich wykorzystanie wpisuje się zarówno w strategie optymalizacji zadań operacyjnych, jak i w działania ESG - wskazuje Aleksander Buczkowski, dyrektor zespołu Drone Powered Solutions w firmie doradczej PwC.

Grupa Ciech w ramach swojej strategii na lata 2022-2024 zwiększa efektywność biznesu sodowego poprzez m.in. wykorzystanie metod zaawansowanej analityki, w tym uczenia maszynowego (machine learning) i przetwarzania obrazu (computer vision), narzędzi umożliwiających digitalizację procesów produkcji, wykorzystanie symulatorów linii produkcyjnej, a także dzięki pracom działu R&D, opracowującego usprawnienia z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, dekarbonizacji produkcji i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi.

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia około 3,5 tysiąca osób w całej UE.