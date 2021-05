Spółka Orlenu testuje chemiczny recykling odpadów z tworzyw sztucznych

Orlen Unipetrol uruchomił w swym zakładzie w Litvinowie instalację pirolizy do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Posłuży ona do planowanych na trzy lata testów, które sprawdzą możliwości chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych i wprowadzenia tej technologii do produkcji.

Informując o uruchomieniu testowej instalacji, czeska spółka Grupy Orlen podkreśliła, iż projekt ten jest związany z wdrażaniem rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym do procesów produkcyjnych, co jest zgodne z polityką Unii Europejskiej.

Jak wyjaśnił Orlen Unipetrol, projekt ma posłużyć do opracowania technologii na skalę przemysłową, która oparta będzie na pirolizie przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz gumy z opon.

Produkty z tego procesu będą wykorzystywane następnie w procesach petrochemicznych i rafineryjnych.

Orlen Unipetrol podał, że według czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w ciągi roku produkuje się w tym kraju ponad 400 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego ok. 37 proc. objętych jest recykling materiałów, a 18 proc. wykorzystywanych jest do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej.

"Niemal połowa plastikowych odpadów wytwarzanych w Czechach nie jest obecnie wykorzystywana, gdyż proces recyklingu tworzyw sztucznych jest wymagający. Testowana przez nas technologia recyklingu chemicznego może to zmienić" - podkreślił prezes Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie spółki. Ocenił przy tym, że realizując projekt i wdrażając w ten sposób zasady gospodarki obiegu zamkniętego, Orlen Unipetrol, jako podmiot będący jednym z filarów czeskiej gospodarki, przyczyni się do rozwoju "konkurencyjnej i ekologicznej przyszłości Czech".

"Naszą ambicją jest chemiczny recykling odpadów tworzyw sztucznych z naszego najbliższego otoczenia, ale też z całych Czech w ciągu kilku lat" - zapowiedział Tomas Herink, członek zarządu Orlen Unipetrol ds. produkcji, badań i rozwoju.

Jak podał Orlen Unipetrol, w realizowany w zakładzie chemicznym w Litvinowie projekt zaangażowane są Centrum Badawczo-Edukacyjnym spółki oraz Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze. Koszty samego projektu badawczego wyniosły prawie 72 mln CZK. Za 18 mln CZK zakupiono technologię, przy czym czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, przeznaczyło na projekt środki z unijnego Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności. Z kolei czeska Agencja Technologiczna przekazała w ramach przedsięwzięcia 50 mln CZK dotacji z programu wsparcia TREND.

Już wcześniej Orlen Unipetrol informował, że urządzenia do testowej instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w zakładzie w Litvinowie ma dostarczyć spółka Vow ASA z Norwegii za pośrednictwem swej spółki zależnej ETIA z Francji, która opatentowała innowacyjny proces pirolizy o nazwie Biogreen, stosowany w przemyśle od 2003 r.

Orlen Unipetrol to grupa, do której należą jedyne w Czechach rafinerie w Litvinowie i Kralupach o łącznej zdolności przerobu ropy naftowej na poziomie ok. 8,7 mln ton rocznie, a także spółka Spolana w Neratovicach - jedyny czeski producent PCW i kaprolaktamu oraz Chempark Zaluzi w Litvinowie - największy w tym kraju zakład chemiczny.