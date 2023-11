Według Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego Ciech nieprawidłowo ustalił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. W związku z tym spółka rozważy zapłatę 4,4 mln zł.

Ciech otrzymał decyzję w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016, wydaną przez naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. W wydanej decyzji naczelnik MUCS uznał, że spółka nie miała prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków, poniesionych na nabycie udziałów w spółce zależnej, które powstały w związku ze zbyciem tych udziałów w 2016 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Kwota zobowiązania podatkowego wynikająca z otrzymanej decyzji to 2,9 mln zł, a odsetki od zaległości na dzień otrzymania decyzji wynoszą ok. 1,5 mln zł - czytamy w komunikacie.

Sporna sprawa może mieć wpływ na rozliczenia podatkowe za lata 2018-2020 w związku z ewentualną zmianą wysokości strat podatkowych rozliczanych w tych latach. Łącznie potencjalne zobowiązanie podatkowe wynikająca z powyższego tytułu może więc wynieść ok. 31,5 mln zł plus odsetki od zaległości ok. 14,5 mln zł - poinformowała spółka.

Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 2,9 mln zł jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Niemniej jednak, Ciech rozważy zasadność zapłaty kwoty określonej w decyzji oraz odsetek za zwłokę - głosi komunikat.

Spółka i jej doradca podatkowy nie zgadzają się ze stanowiskiem naczelnika MUCS, poinformował Ciech i dodał, że zamierza dowodzić swoich racji.

Ciech to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne działające w sektorze chemicznym. Skupiona wokół Ciechu grupa kapitałowa jest m.in. drugim w Europie producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz największym polskim producentem soli warzonej, największym dostawcą krzemianów w Europie oraz jednym z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce.

Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od lutego 2005 roku. Największym udziałowcem jest Kulczyk Investments, który posiada 95,4 proc. kapitału.